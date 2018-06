Naturbrand i forbudsområde: Heldigt der var vindstille

Tirsdag eftermiddag var der udbrudt brand i buske og krat ved Skødshoved Strand på Mols.

Branden var brudt ud på en skråning ned til stranden. Hvilket gjorde det besværligt for beredskabet at nå frem.

- Vi var langt fra hvor bilerne kan holde til hvor der er brand, siger Kirsten Dyrvig, der er indsatsleder for Beredskab og Sikkerhed.

Det tog et par timer at slukke branden. Det vindstille vejr gjorde det nemmere at få branden under kontrol.

Vi henviser til at folk er særdeles forsigtige Kirstin Dyrvig, indsatsleder

- Der var hurtig styr på, at det ikke bredte sig videre, så det ikke kom i nærheden af sommerhusene i området. Vi var heldige med at det ikke blæste, siger Kirsten Dyrvig.

Det er usikkert, hvad der har været årsag til branden. I nærheden var der en skraldespand, hvor en engangsgrill var placeret. Men det er ikke sikkert, at det er den, der er årsag til den større naturbrand.

Ifølge indsatslederen viser dagens brand, hvorfor det er vigtigt med det aktuelle afbrændingsforbud på Djursland.

- Hvis den engangsgrill har været i gang, så er der nogen, der ikke har fået tænkt sig godt om. Vi henviser til at folk er særdeles forsigtige, siger Kirsten Dyrvig.