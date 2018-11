Nattefrost og decideret kold luft på vej mod Danmark

Mange føler nok allerede, at det er hundekoldt, når de cykler eller går i det blæsende vejr - især hvis man har glemt vanterne. Men det er ikke rigtigt koldt, for det er kun den følte temperatur, som er under nul grader.

Det bliver til gengæld for alvor koldt de kommende nætter og morgener, når decideret kold luft blæser frem mod Danmark - og man skal til at tænke på, at frosten kan give de første problemer med sprængte vandrør og frosne kabler på cyklen.

Allerede natten til torsdag kan temperaturen enkelte steder krybe ned under frysepunktet i to meters højde, hvor man måler temperaturen.

Til at begynde med bliver nattefrosten kun lokal, men den bliver efterhånden mere udbredt, og natten til søndag kan blive koldere end angivet på skemaet. Foto: TV 2 Vejret

Koldere frem mod og hen over weekenden

Det er dog for alvor torsdag aften, natten til fredag og fredag morgen, at vi med stor sandsynlighed får frost mange steder, og sidst på weekenden har vi muligvis udsigt til de hidtil laveste temperaturer i dette vinterhalvår.

Med svage vinde fra nordøst og generelt klart vejr kan temperaturen nemlig falde til omkring fem graders frost natten til mandag.

Den hidtil laveste temperatur blev målt til -4,7 grader 28. oktober om morgenen.

Vinde fra nordøst sender kold svensk luft ned over store dele af Danmark. Bliver vinden svag, kan det blive koldere end angivet på prognosen her, og generelt kan det blive frostvejr i det meste af landet.

Højtryk sender luft fra Østeuropa mod Danmark

Efter weekenden fortsætter det kolde vejr, i hvert fald til at begynde med, og det er først om en uges tid, at mildere vejr kan være på vej vestfra.

Forklaringen på det kolde vejr i den kommende uges tid er, at et højtryk blokerer for milde vinde fra Atlanterhavet.

Vinden blæser derved ind over Danmark fra primært østlige retninger, og mod øst er det blevet koldt.

Midt i næste uge kan højtrykket imidlertid blive skubbet væk af et lavtryk vestfra, men vejrudviklingen er højst usikker, når vi kigger så langt frem.

Så indtil videre føles det koldt i blæsten, og hen over weekenden kan vi se frem til rigtigt frostkolde morgener.