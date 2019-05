Nationalparker får prygl af eksperter: - De leverer nul og en hat

- Jeg får nogle gange internationale besøgende, og jeg vil helst lade være med at nævne, at det er en nationalpark, for det er bare skide pinligt.

Sådan lyder det fra museumsinspektør for Naturhistorisk Museum Aarhus, Morten D.D. Hansen, der mener, at det er falsk varebetegnelse at kalde Nationalpark Mols Bjerge for en nationalpark.

Kritikken rammer ned i en aktuel debat om Nationalpark Mols Bjerge og de øvrige danske nationalparker.

Nationalpark Mols Bjerge er en af fem nationalparker i landet. Oprettelsen af en nationalpark medfører ikke nye restriktioner for land- og skovbrug – og heller ikke for andre erhvervsdrivende.

Under standard

Flere natureksperter og politikere mener således, at naturen i nationalparkerne ikke er bedre beskyttet end naturen udenfor parkerne.

Nationalparkerne i Danmark lever da heller ikke op til internationale standarder, fordi man fx må drive land- og skovbrug i parkerne herhjemme.

Læs også Ond kamp på Kalø: Endnu en ting til diskussion i nationalpark

Seniorforsker ved Bioscience på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, kalder de danske naturparker for 'falsk varebetegnelse'.

- Man lyver. Man lover folk noget, som de ikke får. Realiteten er, at der ikke følger nogen ekstra naturbeskyttelse med udpegningen af den danske nationalpark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Nationalpark Mols Bjerge åbnede i 2009 og består af et 180 kvadratkilometer stort areal.

Mangler ambitioner

Debatten om nationalparker er blandt andet blusset op, fordi Alternativet for nylig har foreslået, at der skal indføres konkrete krav til naturgenopretning og naturbeskyttelse i parkerne.

Det er sød musik i museumsinspektør Morten D.D. Hansens ører.

- Man kunne godt være lidt mere ambitiøs. Ellers er en nationalpark bare en streg på et kort. Rent naturmæssigt leverer naturparkerne nul og en hat, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Naturvejleder og museumsinspektør Morten D. D. Hansen (billedet) er naturvejleder og formidler i Mols Bjerge.

Afhængig af privates landbrug

80 procent af Nationalpark Mols Bjerges 180 kvadratkilometer store areal er privatejet. Af samme grund kan det ifølge Nationalpark Mols Bjerges bestyrelsesformand Jørgen Blach være svært at lade den vilde natur forblive vild.

- Det kører fuldstændig på frivillighedens basis. Hvis man fra starten af havde sagt, at man ikke kunne drive landbrug i Mols Bjerge, var parken aldrig blevet til noget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Naturvejleder ryster på hovedet: Motionister sætter livet på spil

Mens den vilde natur i nationalparkerne ifølge danske natureksperter har det hårdt, er det ikke nødvendigvis det indtryk, udenlandske turister får, når de besøger Nationalpark Mols Bjerge.

- I Holland er nationalparkerne altid beskidte og overfyldte. Her er det rent, og man kan se alting og virkelig opleve parken, siger Damian Snoeker, som TV2 ØSTJYLLAND for nylig traf i parken i Syddjurs.

Nationalpark Mols Bjerge åbnede i 2009. Verdens ældste nationalpark, Yellowstone i USA, blev oprettet i 1872.

Læs også Kunstværk blev beskyldt for at ødelægge naturen: Nu får det hæderspris

Man lover folk noget, som de ikke får, siger seniorforsker ved Bioscience på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs (billedet), om Nationalpark Mols Bjerge.