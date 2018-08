Nationalpark skal udvides

Nationalpark Mols Bjerge skal udvides efter sommerferien. Det sker efter tre lodsejere har ansøgt om at blive en del af parken, og det har Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) godkendt.

En af lodsejerne er Leif Nielsen, som er indehaver af Egens Overgaard.

- For mig giver det god mening, at være en del af udvidelsen, siger Leif Nielsen.

Sammen med sin kone Vibeke Nielsen har de i otte år drevet Egens Overgaard, hvor de producerer blandt andet is og chokolade.

Den lokale virksomhed håber, at kunne brande sig endnu mere – når de officielt ligger inden for Nationalpark Mols Bjerge.

- Ved at komme ind i parken får man lov til at lave nationalpark-produkter. Det er jeg helt sikker på, vil være et godt brand for os, siger Leif Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har godkendt udvidelsen, og vil igangsætte ændringerne i bekendtgørelsen efter sommerferien.

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge havde i alt fået fire henvendelser fra folk, som ønskede en udvidelse. Men bestyrelsen anbefalede ministeren, at godkende tre af arealerne, da de hver især ville understøtte nationalparkens arbejde.

Lokalområdet samarbejder om nationalparken i dagligdagen, som tæller frivillige og 63 lokale partnervirksomheder.

- Jeg anerkender jeres store indsats for at udvikle nationalparken og understøtte det lokale engagement, skriver Jakob Ellemann-Jensen (V) til bestyrelsesformand Jørgen Blach.

Leif Nielsen håber, at udvidelsen vil få en effekt, og ikke kun for hans egen virksomhed.

- Nationalparken er en god ting, og ikke kun for vores virksomhed, men for kommunerne og turismen. Og når det går godt for turismen, så går det også godt for de små erhvervsdrivende.

De kommende udvidelser af Nationalpark Mols Bjerge. Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Planen er fremover at lave endnu flere lokale produkter ud af lokale råvarer.

- Vi vil gerne forsøge, at lave mere lokalt. Endnu flere lokale produkter, end det vi gør i forvejen og bruge lokale råvarer. Små virksomheder kan stå meget stærkere i fællesskabet

Men det vil også smitte af på andre ting, mener Leif Nielsen. Når de mindre virksomheder står sammen i forhold til markedsføring og brand, så kan de også konkurrere på et højere plan.

- Når man er et lille netværk, så kan vi hjælpe og støtte hinanden i forhold til markedsføring. Så er det godt for alle erhvervsdrivende. Små virksomheder kan stå meget stærkere i fællesskabet, siger Leif Nielsen.

Verner L. Nielsen driver Holmegaard, som er en biodiversitetsgård, som er et aktivt landbrug, hvor de arbejder med truede husdyrracer.

- Vi vil gerne vise, at vi har en kulturarv, som folk ikke er opmærksom på er ved at forsvinde, fortæller Verner L. Nielsen.

Det er blandt andet jysk kvæg, de værner om. De bliver også en del af nationalparken, når den skal udvides, og det vil gøre mere opmærksom på deres arbejde, mener Verner L. Nielsen.

- Vi vil gerne vise, at vi har en kulturarv, som folk ikke er opmærksom på er ved at forsvinde. Vi får et meget større vindue og opmærksomhed. Vi får fat i Nationalpark-publikummet som helhed, så der er flere, der vil se det, fortæller han.

FAKTA OM DE TRE AREALER:

Ejendommen Egens Overgaard har skel direkte op mod nationalparkgrænsen. Udvidelsen omfatter en matrikel i Egens By, Egens

Nationalparkens bestyrelse anbefalede ministeren udvidelsen, fordi den ”vil understøtte nationalparkens formål om bl.a. at skabe lokal erhvervsudvikling. På Egens Overgaard har ejerne en virksomhed, som bl.a. sælger lokale produkter, holder kurser og producerer håndlavet kvalitetschokolader.”

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.



Ejendommen Vistoft Mølle ligger ca. 300 meter fra nationalparkgrænsen. Derfor har nationalparken været i dialog med to lodsejere for at få deres samtykke til også at indgå i parken, således at der kan skabes en sammenhængende ny grænse. De to ejendomme har givet samtykke. Udvidelsen omfatter tre matrikler, alle Vistoft By, Vistoft.

Bestyrelsen anbefale udvidelsen over for ministeren, ”fordi den vil understøtte nationalparkens formål inden for bl.a. kulturområdet. Inddragelsen af den meget kendte og historisk interessante mølle vil udgøre en styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske indhold. Samtidig skaber ejernes ønske at åbne møllen for offentligheden og bruge den til kulturaktiviteter udviklingspotentiale for nationalparken.”



