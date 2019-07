Nationalpark inviterer på sælsafari

Går man en tur langs de østjyske kyster, er der gode chancer for at spotte en sæl, for antallet af sæler i de danske farvande er i markant fremgang.

Det gør Nationalpark Mols Bjerge brug af i deres sælsafarier, som sejles to gange om ugen hele sommeren. Det er især stenene ud for Kaløvig Slotsruin, som er velbesøgt af sæler, der vil hvile sig, og da TV2 ØSTJYLLAND tirsdag aften var med ude at sejle, lå de også ganske rigtigt der.

Sælsafarien sejler fra Nappedam Lystbådehavn og giver også indimellem mulighed for at spotte marsvin.

-Vi har lige set tre sæler ligge på stenene. Nogle gange har de en unge med, og nogle gange er der også nogle i vandet, fortæller skipper på skibet Geert Bilander.

- Det er fantastisk, at vi så dem så tæt på, siger Anne-Mette Tolstoy fra Vrinners, der var med som en af de 20 turister på sælsafarien. Hun kan godt lide sæler:

- Sælen er et fascinerende dyr, som de bevæger sig i havet. Og så er de bare yndige at se på, lyder det.

Ind imellem møder sælsafarien også svømmende sæler. Arkivfoto. Foto: Johan Gadegaard / Midtjyske Medier / Ritzau Scanpix

Lad sælerne være

I Danmark har vi de seneste år oplevet en vækst i sælbestanden. Ifølge biolog ved Kattegatcentret Anja Skov skyldes det formentlig klimaforandringerne.

- Vandet er blevet lidt varmere, og det vil sige, at flere ting er rykket lidt nordpå. Flere af de fisk, som sælerne kan lide at spise, er flyttet nordpå, og det betyder, at der også er kommet flere sæler her, siger hun.

Vejret var perfekt til sælsafari tirsdag aften, da TV2 ØSTJYLLAND var med ombord.

Flere sæler betyder større chance for at støde på en sæl, og derfor har biologen en opfordring til dem, der spotter en sæl ligge på land:

- Hvis man ser en vild sæl, skal man lade den være. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt den har det skidt, så skal man gå i en stor bue udenom og så ringe til Naturstyrelsen og meldem, at den er der, siger hun.

Nationalpark Mols Bjerge arrangerer Sælsafarier fra Nappedam to gange om ugen i nogle af sommerugerne.