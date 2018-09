Nanna skal eskortere Dronning Margrethe: - Jeg er spændt

Der bliver forberedt og gjort klar hos Gardehusarregimentet i Silkeborg. Regimentets hesteskvadron skal nemlig eskortere en karet gennem byens gågader, og det er ikke hvem som helst, der skal sidde i den.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe tager mandag på tur i Silkeborg, og derfor stiller Gardehusregimentet med knap 60 heste, og rytterne har forberedt sig længe.

- Jeg glæder mig bare helt vildt. Det er nok de ord, jeg kan beskrive det bedst med. Jeg er rigtig spændt, og jeg har glædet mig i månedsvis, siger Nanna Vinther Andersen, der er husarer ved Gardehusarregimentet i Silkeborg.

Nanna Vinther Andersen er fra Sejs og er derfor på hjemmebane, men derfor er hun spændt på at være blandt de dygtige ryttere, der skal eskortere Dronningen.

Hest og rytter skal kende hinanden godt, når de skal eskortere Dronningen.

- Det er det her, vi har øvet, trænet og kæmpet for hele vejen, så det er så dejligt endelig at være her, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er hårdt arbejde

Man må acceptere hårdt arbejde, hvis man gerne vil være blandt de knap 60 ryttere, for der kan ske lidt af hvert under rundturen.

- Det kan være alt lige fra en ballon, der flyver ind foran en hest, eller at noget falder ned i forbindelse med folkemængden, som kan gøre en hest bange, så hesten vil gå en anden vej. Heldigvis er rytterne så dygtigt uddannede, at det skal de nok abstrahere fra, siger Arne Joachim Damsgaard Olsen, der er seniorsergent ved Gardehusarregimentet i Silkeborg.

Det hårde forberedelsesarbejde ligger ikke kun hos rytterne, for når de træner på hestene, er der andre, der knokler og drømmer i staldene.

Her er et billede af generalprøven søndag, dagen før det for alvor gælder.

- Man må bare tage det med et smil og få det bedste ud af det. Drømmen ville nok være, hvis der kom et kongeskifte og skulle være med til det, siger Alexander Andersen, der er rekrut i Silkeborg.

Nanna Vinther Andersen er blandt de ryttere, der skal ride foran kareten og spille trompet samtidig, og efter generalprøven søndag er hun nu klar til mandag, hvor det for alvor går løs.

- Det bliver en uforglemmelig oplevelse, det er jeg sikker på. Så vi glæder os rigtig meget, siger hun og stryger sin hest over mulen.