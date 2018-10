Næstved overrasker og sender AGF ud af pokalturneringen

AGF var senest i pokalfinalen for to et halvt år siden, men der bliver ikke en ny finaleoplevelse for AGF-tilhængerne i denne sæson.

David Nielsens tropper leverede nemlig en negativ overraskelse ved at tabe 1-2 på udebane til Næstved fra den næstbedste række i onsdagens ottendedelsfinale.

Aarhusianerne formåede ikke at profitere af en tidlig føring, og da holdet i slutfasen pressede på for at redde pokallivet, havde de ikke marginalerne med sig mod et stærkt spillende hjemmehold.

Læs også AGFs Toutouh glæder sig over comeback i Superligaen

Foran efter 7 minutter

AGF kom foran allerede efter syv minutters spil. Efter gode kombinationer havnede bolden hos Magnus Kaastrup i højre side, og hans flade indlæg blev ekspederet i nettet af Ryan Mmaee ved nærmeste stolpe.

Alt så altså ud til at gå efter planen for de aarhusianske favoritter, men efter et flot efterår i den næstbedste række er der højt humør på Næstved-mandskabet.

Hjemmeholdet nåede kun at være bagud i fire minutter. Efter et frisparksindlæg fra venstre side steg Søren Jensen til vejrs og headede bolden i en bue over AGF-keeper Oscar Whalley.

Læs også AGF fik drømmestart men tabte i Parken

Næstved foran efter pausen

Ti minutter efter pausen kom Næstved foran, da Christoffer Boateng forsøgte et indlæg, som AGF's Casper Højer rettede uheldigt af, så den narrede Whalley i målet.

Kort efter kunne sydsjællænderne have sendt superligaholdet tæt på knockout, men Tobias Christensens straffespark blev pareret af AGF-keeperen.

AGF fik en gevaldig mulighed for at komme tilbage et kvarter før tid, men målscorer Mmaee sendte fra kort afstand bolden lige på målmanden.

I sidste minut af den ordinære spilletid traf Casper Højer stolpen med et hårdt spark, og tættere på kom AGF ikke.