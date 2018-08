Næsehornet Mandela på vej til frihed

Vi er rigtigt glade For første gang sendes et sort næsehorn, født i en skandinavisk zoologisk have, tilbage til genudsætning i naturen, med henblik på at genopbygge og bevare arten på artens tidligere territorier. ’Da Ree Park for år tilbage begyndte at arbejde med det sorte næsehorn, var det selvfølgelig med en klar bevidsthed om, at vi dermed husede en af verdens mest sjældne og eftertragtede dyrearter. Den store drøm var selvfølgelig at få det sorte næsehorn til at trives og formere sig i Ree Park og måtte det ultimativt komme til at et af vores næsehorn en dag skulle få lov til at opleve, at blive sendt til Afrika med henblik på genudsætning i den vilde natur, så ville ringen være sluttet, udtaler Jesper Stagegaard, direktør i Ree Park Safari. Det bliver nu til virkelighed. Mandela skal til Rwanda i Afrika, hvor hans nye hjem bliver Akagera National Park. Læs hele historien og følg Mandela hele vejen til sit nye hjem, men et stop undervejs i Tjekkiet Læs mere på reepark.dk #reepark #visitdenmark #reeparksafari #visitdjursland #voresøstjylland #vielskerdyr #weloveanimals #blackrhino #sortnæsehorn #naturbevarelse #conservation #savetherhino #mandelabacktothewild

