Naboer tager afstand til jødestjerne på postkasse med fakkeltog

Lørdag morgen vågnede ægteparret Ella og Henrik Chievitz fra Silkeborg op til en ubehagelig overraskelse.

På deres postkasse var nemlig sat et klistermærke med en jødestjerne som den, nazisterne i 1941 tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder.

Læs også Familie fandt jødestjerne på deres postkasse: - Det rammer rigtig hårdt netop i dag

Nu slutter naboerne ring om det dansk-israelske ægtepar med et fakkeltog på Ege Alle i Silkeborg, hvor de bor, for at tage afstand til weekendens hærværk.

Se videoen fra fakkeltoget i Silkeborg her:

Naboer siger fra

I aftenen vil der foruden fakkeltoget også være en række taler og fællessang.

- Vi gør det fordi, vi blev utroligt vrede over at finde ud af, at vores nabo var blevet krænket på den måde og ikke frit kunne praktisere deres tro i vores Danmark. Vi er forundrede over at en strømning af antisemitisme, som en anden zombie, er steget op af graven, siger Henrik Steffens, der er nabo og sammen med sin hustru, Susanne Aagaard Cemik, fik ideen til fakkeltoget.

Den eneste måde man kan få lagt de her zombier i graven, det er ved at almindelige mennesker, som min hustru og jeg, får sagt nej. Henrik Steffens, nabo

Sammen med de andre fremmødte til arrangementet vil de på den måde sige klart fra:

- Den eneste måde man kan få lagt de her zombier i graven, det er ved at almindelige mennesker, som min hustru og jeg, får sagt nej. Folk skal have lov til at være de mennesker, de nu er, uden at skulle frygte at blive nedgjort, fortæller Henrik Steffens.

I Facebook-begivenheden for fakkeltoget har omkring 70 personer tilkendegivet, at de vil deltage i fakkeltoget.

Ægteparret Ella og Henrik Chievitz fandt en jødestjerne på deres postkasse lørdag morgen. Lørdag var det præcis 81 år siden, at Krystalnatten fandt sted i Tyskland. En nat, hvor nationalsocialister raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland. Foto: Privat foto.

- Det er skræmmende

Ella Chievitz er jøde og israeler. Hun slog sig ned i Danmark – nærmere bestemt Silkeborg – for 30 år siden. Hun og hendes familie har tidligere modtaget dødstrusler på Facebook på grund af deres religion, men denne gang er det gået langt over stregen, mener hun.

Det er så grænseoverskridende, at der er nogen, der har fundet ud af, at jeg er jøde, og at de efterfølgende har fundet frem til vores adresse. Ella Chievitz

- Det er så grænseoverskridende, at der er nogen, der har fundet ud af, at jeg er jøde, og at de efterfølgende har fundet frem til vores adresse. Hvad er det, de vil sige med det klistermærke? Jeg synes, det er skræmmende, sagde Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND i lørdags.

Ella Chievitz er israeler og jøde, mens hendes mand Henrik Chievitz er kristen dansker. Foto: Privat foto.

Politiet er på sagen

Familien har anmeldt sagen til Midt- og Vestjyllands Politi, som ser med stor alvor på episoden.

- Det er meget groft. Vi har sat en undersøgelse i gang, som forhåbentlig kan gøre os klogere på baggrunden for hændelsen, sagde Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

Politiet efterforsker fortsat hændelsen.