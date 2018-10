Naboer glæder sig over stærekasser og ser frem til mere ro

Mandag blev der sat strøm til stærekasser på Grenåvej i Aarhus. De skal forebygge, at folk kører for stærkt - og gør man det, tikker der en bøde ind. Beboerne i området glæder sig over det nye tiltag og håber, at støjniveauet også vil falde i takt med, at toppen tages af farten.

- Jeg er fint tilfreds med, at de er blevet sat op. Især fordi jeg tror, at de kan reducere støjniveauet lidt, når der kommer de her forbi, som kører mere end 100 km/t. Det er tydeligt at høre, når man bor lige ved siden af, siger Christoffer Ringtved.

01:03 VIDEO: Christoffer Ringtved ser frem til, at støjniveauet formentlig vil falde i takt med, at hastigheden dykker. Luk video

Og den holdning deles af Johannes Raben-Beck, formand for Fællesrådet Vejby-Risskov.

- Jeg synes, det er en god idé, så vi kan få sænket farten på Grenåvej. Vi har fået flere klager til Fællesrådet om, at der er for meget støj. Selvom der kommer en støjbehandlingsrapport, så er det ikke nok. Vi skal have farten ned, således at vi kan få støjen ned, siger han.

01:15 VIDEO: Johannes Raben-Beck fortæller, at de i Fællesrådet Vejby-Risskov har oplevet flere, der klager over folk der kører for stærkt og over støjgener. Luk video

Minister: Fotovogne opfattes som pengemaskiner

Stærekassen - en i hver retning - er sat op på Grenåvej i Aarhus tæt på Lystrup-krydset. I alt har man opsat 20 stærekasser fordelt på 11 strækninger rundt om i landet. De nye stærekasser betyder så, at man har valgt at nedlægge 20 fotovogne.

Det er her på Grenåvej ved Risskov, at trafikanter, der kører for hurtigt, nu bliver blitzet. Foto: Google Maps

- Det har vi gjort, fordi opfattelsen af fotofartfælder har været, at det har været pengemaskiner opstillet på steder for at kradse bøder ind, siger transportminister, Ole Birk Olesen (LA)

Kim Christiansen (DF) mener også, at fotovognene primært er pengemaskiner.

- Hvis vi sætter nok op, så får vi hastigheden ned på de rigtige steder. Det er øvelsen med det. Modsat fotovogne, som primært er en pengemaskine, siger transportordfører, Kim Christiansen (DF).

Mindre kontrol andre steder

Den opfattelse deler Andreas Steenberg, der er trafikordfører for Radikale Venstre ikke. Han mener ikke, at stærekasser direkte kan afløse fotovogne.

- Vi kan godt leve med det, men vi er ikke tilhængere af det. Selvom der bliver mere kontrol lige her på Grenåvej, så bliver der mindre kontrol andre steder. Derfor kan det være, at folk sætter farten op eller i hvert fald lader være med at sætte den ned alle andre steder, fordi der simpelthen bliver mindre kontrol. Så selvfølgelig er det godt lige her, men i resten af landet og andre steder i Østjylland kan der komme højere fart, siger Andreas Steenberg.

01:51 VIDEO: Her kan du se hele interviewet med Andreas Steenberg. Luk video

Som nabo til Grenåvej kan Christoffer Ringtved nu - måske - se frem til mere ro i hjemmet.

- Man ligger helt klart mærke til, at der er en del, der kører mere end det tilladte. Det er tydeligt at høre, når man sidder hjemme i stuen, siger han og fortsætter:

- Det forstyrrer, hvis man sidder og ser en film, eller hvis man skal sove, for de kører også for stærkt om aftenen og natten.

Transportministeren fortæller, at man har sat stærekasserne op på steder, hvor der sker mange ulykker, og hvor for høj hastighed spiller en rolle.

- Vi havde et ønske om, at der skulle stærekasser op – og få erfaringer med dem. Hvis det lykkes med det her forsøg, så skal vi have flere stærekasser op på steder, hvor trafikken er for hurtig, og den fører til ulykker, siger Ole Birk Olesen.

Stærekasserne på Grenåvej i Aarhus er de eneste i Østjylland, men hvis forsøget med dem og de andre allerede opstillede stærekasser går godt, kan der altså måske være flere på vej til Østjylland.