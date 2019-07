Naboer er utrygge efter dødsulykke: Har oplevet svigtende lys og lyd

Utryghed og vrede er nøgleordene blandt borgerne i og omkring den lille by Trustrup på Djursland, efter halvdelen af en norsk familie mistede livet i en togulykke lørdag.

Den tragiske dødsulykke i Trustrup får nu flere lokale til at råbe op, og flere hævder at have oplevet signaler ved overskæringer, der ikke er til at regne med.

Én af dem er autolakereren Rasmus Høegh, som bor i Trustrup. I foråret oplevede han sammen med sin kæreste, at toget kørte over jernbaneoverkørslen, men at der ikke blev givet signal om, at det kom.

- Toget kom kørende fra Grenå mod Aarhus, og vi følger toget et stykke af vejen. Det hverken blinker eller giver lyd fra sig her ved jernbaneoverskæringen. Det var halvmørkt, så det var heldigt, at der var lys på toget, så vi kunne se det, siger Rasmus Høegh til TV2ØSTJYLLAND.

Rasmus Høeghs oplevelse er fra præcis samme sted, hvor ulykken fandt sted lørdag. Her mistede en 32-årig norsk far og hans syvårige søn livet, da de blev ramt af et letbane-tog.

Det var grimt, for var jeg kommet fra den anden side, hvor der er dårligt udsyn, så havde jeg ikke stået her i dag. Så var det mig, der var endt i den situation. Rasmus Høegh, autolakerer, Trustrup.

Det samme kunne have skete Rasmus Høegh og kæresten i foråret.

- Det var grimt, for var jeg kommet fra den anden side, hvor der er dårligt udsyn, så havde jeg ikke stået her i dag. Så var det mig, der var endt i den situation, siger Ramus Høegh.

Rasmus Høegh og kæresten var på vej hjem fra håndboldtræning den forårsdag, og de talte efterfølgende med flere andre, som også oplevede, at hverken lys og lyd virkede.

”Fuldstændig uforsvarligt”

Siden den aften har Rasmus Høegh været ekstra opmærksom, hver gang han er kørt over jernbaneoverskæringen.

- Min kæreste og jeg talte meget om, at det var fuldstændig uforsvarligt, at lyssignalet ikke havde lyst den aften.

Nu forlanger han, at der bliver styr på tingene.

- Det kan godt ske, at letbanen og folkene i jakkesæt sidder og tjekker tingene efter nu, men jeg synes, de skal have dårlig samvittighed over, at de ikke har sat de bomme op, som ligger kastet her inde i siden. Hvis de bomme havde været der, havde der været to mennesker mere i dag, og det synes jeg, de skal have rigtig dårlig samvittighed over, siger Rasmus Høegh og fortsætter:

- Jeg har tænkt, at det virker som om, der overhovedet ikke er styr på det fra Letbanens side. Det virker tilfældigt, hvad der foregår her fra dag til dag. De har været her så mange gange, så det er utroligt, at intet er færdigt, siger han.

Letbanetoget fik også et tryk ved sammenstødet. Ingen passagerer kom noget til. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

Letbanedirektør: Signalerne er ikke defekte

Selvom Rasmus Høegh og flere andre mener, at de har oplevet, at lys og lyd ved overskæringen har svigtet, er der ifølge Aarhus Letbane ikke umiddelbart noget, der tyder på, at signalerne har været defekte.

- Jeg kan forstå, at der er flere, der siger, at de har set, at signalet har svigtet nogle gange, men vi har ikke nogen observationer på det overhovedet. Vi har ingen registrerede hændelser, hverken i vores almindelige hændelsesregistreringer eller fra vores letbanefører. Der er heller ikke eksempler på, at togene er blevet nødbremset, siden vi åbnede den 30. april, siger direktør for Aarhus Letbane Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Når toget kommer, skal lyset blinke og klokken lyde. Det fungerede også, da TV2 ØSTJYLLAND besøgte ulykkesstedet søndag.

Siden ulykken har de tjekket anlægget for fejl.

- Vi har efterprøvet alt, hvad vi kunne lørdag og har ikke fundet nogle fejl. Vi har spurgt Havarikommissionen, om der var nogle forholdsregler, vi skulle tage, og de siger, at det er op til os, hvornår vi vil begynde at køre igen, siger Michael Borre.

Letbanen erkender, at ulykken lørdag har skabt utryghed, og de forsøger nu at rette op på det.

Fra 1. oktober vil der nemlig være bomme på alle de overkørsler på Grenå-banen, der i dag kun har lys og lyd, og de usikrede overkørsler vil blive nedlagt.