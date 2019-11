Nabo til motorvej plaget af støj: - Jeg giver ikke op

Det kan være en ganske larmende affære at være nabo til Motorvej E45. Og nu frygter borgere fra Helsted ved Randers, at de må skyde en hvid pil efter det støjværn, de endelig var stillet i udsigt, og som Carsten Brandenborg har kæmpet for i flere årtier.

- Det kan nogle gange være svært at høre, hvad man siger til hinanden, når vi er i haven eller på vores terrasse, siger Carsten Brandenborg, der er pensionist og bor i Helsted.

Carsten Brandenborg har ingen planer om at stoppe kampen mod støjen fra motorvejen.

Han har boet i det støjplagede område siden 1972. Og i næsten lige så lang tid har han kæmpet for at tage toppen af støjen fra motorvejen. Men forgæves.

Men i foråret 2018 kom der fornyet håb, da den daværende regering nogle måneder inden folketingsvalget fremlagde en stor trafikplan, der ville sikre et længeventet støjværn i Helsted.

Som man kan se her, er Randers-bydelen Helsted placeret tæt op ad Motorvej E45. Foto: Google Maps

Hvornår kommer hjælpen?

Siden har regeringsmagten skiftet hænder, og her i efteråret er det lunkne humør vendt tilbage i Helsted.

I et brev stilet til den nuværende transportminister håbede nabolaget på afklaring, men svaret udeblev.

Det manglende svar har fået den tidligere Randers-borgmester og nuværende folketingsmedlem for Venstre, Michael Aastrup Jensen, til at kræve svar nu.

Michael Aastrup Jensen sidder i Folketinget for Venstre. han er valgt her i Østjyllands Storkreds, hvor han ved seneste valg fik 12.297 personlige stemmer.

- Jeg har spurgte ministeren fire gange i træk, om han ville give mig en dato for, hvornår forhandlingerne starter, men det ville han ikke, siger Michael Aastrup Jensen.

Men I kunne jo bare selv have løst problemet, dengang I havde regeringsmagten?

- Det troede vi også, vi havde gjort ved, at vi havde fået det med i en infrastrukturaftale og fundet pengene til det, men den nye regering har begravet hele infrastrukturaftalen, og det må jeg indrømme, at det havde jeg ikke set ske, siger Michael Aastrup Jensen og henviser til den aftale, som den daværende regering og Dansk Folkeparti præsenterede den 13. marts i år.

I Helsted er de ikke klar til at smide håndklædet i ringen - de er klar til endnu en opslidende tørn.

- Jeg vil ikke give op, og vi kæmper videre, siger Carsten Brandenborg.

Fra husets terrasse kan man både se og ikke mindst høre motorvejen og de mange biler og lastbiler på den.

S vil kigge på støjgenerne

Thomas Jensen, Socialdemokratiets trafikordfører, fortæller, at de støjplagede borger i Helsted og resten af landet, ikke er glemt.

- Det er sådan på Christiansborg, at der blev indgået et forlig inden valget, hvor der kun var blå blok med. De tabte valget, og nu har vi flere partier, der gerne vil være med til at lave nogle infrastrukturinvesteringer for de næste ti år. Og det satser vi på fra Socialdemokratiets side bliver nogle brede forhandlinger, hvor mange partier kommer til at deltage. Og hvis vi allesammen, og det er jeg ret sikker på, at vi gør, bærer denne her støjproblematik ind i forhandlingslokalet, så skal vi nok også komme til at lave noget støjreduktion i de forhandlinger, siger Thomas Jensen.

Han fortæller, at det nu gælder om i fællesskab at finde frem til de løsninger, der skal reducere støjen fra vejene rundt om i landet.

02:30 VIDEO: Her kan du se hele interviewet med Thomas Jensen. Luk video

- Den blå aftale er faldet til jorden, kan man sige. Vi har vasket tavlen ren og siger, at de partier, der gerne vil være med til at lave en aftale, inviteres til forhandlinger, og så ser vi, hvad folk har af ønsker. Og der kan jeg høre, at alle partier er optaget af, at vi skal lave støjreduktioner, siger Thomas Jensen og fortsætter:

- Over de seneste 10-15 år er der kommet en stigende transportmængde på vejene, det giver mere støj, og nogle steder er vejene slidte, hvilket gør, at der er rigtig mange danskere, som er ramt af støj, der er sundhedsskadeligt. Det har vi en fælles forståelse for på Christiansborg, og derfor skal vi sørge for i fællesskab at træffe nogle beslutninger, som gør, at vi kan reducere støjen, der hvor den er værst.