Nabo forventer Classic Race aflyses: - Det larmer for meget

Om under en måned løber motorløbet Classic Race for 10. gang i streg af stablen i Aarhus – hvis alt altså går som forventet.

Det er dog ikke en selvfølge. Classic Race er nemlig kommet i fare, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Aarhus Kommunes tilladelse til at afholde løbet.

De mener, at støjniveauet er alt for højt, og hvis motorløbet skal kunne fejre 10 års jubilæum i Aarhus i bededagsferien, så skal støjgrænsen sænkes. Det nuværende niveau er nemlig ikke sundhedsmæssig acceptabelt ifølge nævnet.

02:10 VIDEO: Hvis Aarhus Kommune og arrangørerne bag Classic Race ikke har en plan for sænkelsen af støjniveauet klar inden længe, er der ingen gamle racerbiler i gaderne i bededagsferien. Video: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix Luk video

Nabo forventer aflysning

Nævnets beslutning bliver set som en sejr for de naboer til løbet, som i årevis har klaget over støjgener i forbindelse med løbet. Én af naboerne er Peter Bendstrup Nielsen.

- Vi er rigtig glade for klagenævnets afgørelse, fordi vi nu har fået bekræftet, at den støjgrænse som Classic Race har haft, er dybt uforsvarlig, siger Peter Bendstrup Nielsen.

Læs også Datter raser mod Classic Race: Dybt forkasteligt at snyde hjerneskadede

Ifølge Peter Bendstrup Nielsen er ham og de øvrige naboer til Mindeparken, hvor løbet afholdes, tvunget til at forlade deres hjem i de dage, hvor der afholdes Classic Race.

- Det er træls, at man ikke kan blive hjemme i sin have og nyde den i bededagsferien. Man skal flygte fra sit eget hjem, siger han.

Peter Bendstrup Nielsen er også advokat på sagen. Han har en helt klar forventning om, at løbet bliver aflyst, fordi han mener, at kommunen og arrangørerne bag Classic Race ikke kan nå at rette op på problemet.

- Vi forventer, at det bliver aflyst, og at kommunen undersøger grundigt, hvad der er forsvarligt, og at de respekterer reglerne og ikke omgås dem for at tillgodese sin egen eventpolitik, siger Peter Bendstrup Nielsen.

03:02 VIDEO: Sidste år var Classic Race også i modvind på grund af støjgener. Den gang var det nogle beborere på et plejehjem for hjerneskadede, der var skuffet over arrangørerne. Luk video

Kommune erkender fejl

Aarhus Kommune erkender, at de har lavet en fejl i forhold til at indberette Classic Race’ støjniveau til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men de mener ikke, det fulde ansvar er på deres skuldre.

- Vi skulle have lavet beregningerne lidt anderledes, men det havde nævnet ikke gjort klart, siger afdelingschefen ved Miljø og Teknikudvalget i Aarhus Kommune, Anders Maltha Rasmussen.

Det er kolossalt irriterende, for vi er kun en måned før eventen og bare det, at der bliver sået tvivl om noget, og vi skal til at ændre det, det er selvfølgelig rigtig irriterende Mike Legarth, direktør Classic Race Aarhus

Han forklarer, at de har lavet støjberegningerne ved at tage udgangspunkt i det lydniveau, som det menneskelige øre opfatter.

Nævnet vil dog have haft, at målingerne skulle have taget udgangspunkt i alle frekvenser. Det vil sige de frekvenser, som ligger uden for vores hørelse.

Lydniveauet til Classic Race er målt til at være oppe på 120 decibel. Det er for højt, mener Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foto: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix

Afviser aflysning

På trods af at naboen til motorløbet, Peter Bendstrup Nielsen, forventer, at løbet bliver aflyst helt, og at kommunen erkender sine fejl, så er en aflysning ifølge Aarhus Kommune og arrangørerne bag Classic Race ikke på tale.

- Det er kolossalt irriterende, for vi er kun en måned før eventen og bare det, at der bliver sået tvivl om noget, og vi skal til at ændre det, det er selvfølgelig rigtig irriterende, men vi har det også sådan, at vi selvfølgelig til en hver tid vil leve op til de krav, der kommer fra myndighederne, så dem tilpasser vi os, siger Mike Legarth, der er direktør for Classic Race Aarhus.

Det bakker de op om i Aarhus Kommune.

- Vi går i gang med en fornyet sagsbehandling, og vi forventer, at vi ret hurtigt kan komme på plads med den. Vi mangler de nye beregninger fra arrangørerne, og hvis de kan levere dem hurtig, så er vi klar efter påske, siger afdelingschefen ved Miljø og Teknikudvalget i Aarhus Kommune, Anders Maltha Rasmussen.

Vi kan godt nå det, og der er ingen risiko for, at løbet ikke bliver til noget Mike Legarth, direktør Classic Race Aarhus

Det er Delta Force, der laver de nye beregninger for arrangørerne og kommunen. Beregningerne skal laves ud fra de vilkår, nævnet har stillet, og herefter skal løbets biler have justeret lydniveauet, så de ikke larmer så meget, som de hidtil har gjort.

- Vi kan godt nå det, og der er ingen risiko for, at løbet ikke bliver til noget, slår direktøren fast.

Lavere lyd påvirker ikke oplevelsen

Ifølge direktøren har løbet kun to klasser, som nærmer sig lydniveauet på 120 decibel, og det er de to klasser, der skal have justeret lydniveauet. Den ene klasse er Formel 1, og her skal der laves bedre lyddæmpere på de såkaldte lydpotter på bilerne.

- Oplevelsen bliver den samme for publikum. Man kan umiddelbart ikke høre forskel, men det er klart, vi er nødt til at foretage nogle støjdæmpende foranstaltninger over for racebilerne, siger direktøren.

Hvis Aarhus Kommune og Classic Race får tilladelsen på plads, så kan den 10. udgave af motorløbet afholdes i Bededagsferien den 17. til 19. maj.