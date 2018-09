Når sparekniven skærer, satser politikere på dårlig hukommelse

- Man forsøger at høste nogle gevinster op til valget og så vidt muligt forsøge at undgå straffen ved at agere meget ansvarligt umiddelbart efter valget, hvor der er lang tid til næste kommunalvalg.

Sådan lyder det fra Martin Bækgaard, der er professor på Aarhus Universitet. Hvis pointen ikke er krystalklar, kan det oversættes noget i retning af: Politikerne kan alt op til et valg og tager så de realistiske budgetbriller på efter valget, fordi vi vælgere har glemt besparelserne om fire år, når der atter er valg.

Det er ifølge professoren derfor, at der i høj grad er besparelser på dagsordenen i de budgetforhandlinger, der lige nu er i gang i rigtig mange kommuner. Det gælder eksempelvis i Aarhus, Norddjurs, Skanderborg og Randers.

Nu skal Silkeborg måske også spare, og det kan komme til at gå ud over kommunens folkeskoler.

Skolebestyrelser på krigsstien

I kommunens igangværende budgetforhandlinger for 2019 mangler der næsten 30 millioner, og et budgetforslag, der har været i høring, har budt på mulige besparelser på 15,5 millioner kroner.

Det har mange skolebestyrelser i Silkeborg været stærkt utilfredse med, fremgår det af de høringssvar, kommunen har modtaget fra skolebestyrelserne.

En af utilfredse skolebestyrelser finder man på Langsøskolen.

- Hvis de har tænkt sig at spare mere, så er jeg som mor og skolebestyrelsesformand og menneske i det hele taget meget bekymret over, hvordan kvaliteten af mine børns undervisning kommer til at blive, siger Jane Kirkeby Gregersen, der er skolebestyrelsesformand på Langsøskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jane Kirkeby Gregersen lover, at hendes hukommelse er rigtig god, når det gælder besparelser på skoleområdet.

Hvis det ender med besparelser i Silkeborg, vil det ikke komme bag på Martin Bækgaard fra Aarhus Universitet.

- Forskningsmæssigt er det velunderbygget, at den her tendens findes med, at man måske bruger lidt mere, end man plejer at gøre, i valgårene for så at være nødt til at hente det i året efter et valg, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolebestyrelsesformand Jane Kirkeby Gregersen har dog ingen planer om at glemme en eventuel sparekniv på skoleområdet i Silkeborg.

- Vi glemmer det ikke til næste valg. Hvis det er det, der kommer til at ske, så bliver vi nødt til at gøre noget her i Silkeborg, og det har vi gjort før, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.