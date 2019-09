Mystiske bokse med penge er nu nået til Østjylland

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men i øjeblikket er det muligt at finde en boks liggende frit fremme på offentlige steder med penge i. Og pengene må du beholde.

Det er et socialt eksperiment sat i søen af en gruppe, der på Instagram kalder sig 'Snoopos'. En af de heldige, der har fundet en boks, kommer fra Aarhus.

Jeg tænkte, at det nok var et vildt reklamestunt, indtil jeg fik læst om konceptet. Det er da fedt, man bliver glad. Maiken Ørts, Aarhus

Maiken Ørts fandt en metalboks indeholdende 200 kroner på Langelandsgade i Aarhus foran kollegierne i Universitetsparken.

- Først troede jeg, at en havde tabt, hvad der lignede en powerbank, og jeg havde ikke hørt om eksperimentet, fortæller Maiken Ørts til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan så boksen ud, da Maiken Ørts fik den åbnet. Foto: Privat

Kan være flere bokse

I boksen lå 200 kroner og en seddel, der forklarede, at den unge aarhusianer må beholde pengene og den sorte boks.

- Jeg tænkte, at det nok var et vildt reklamestunt, indtil jeg fik læst om konceptet. Det er da fedt, man bliver glad, siger Maiken Ørts.

Hun har endnu ikke besluttet, hvad den pludselige "formue" skal bruges på.

På Instagram-gruppen 'Snoopos' kan man se, at medlemmer har lagt billeder op fra byer verden over, hvor der er efterladt bokse.

Så måske er der chance for at finde flere i Østjylland.

Er et socialt eksperiment

På kontoen følger der ikke en præcis forklaring med på fænomenet, men nyhedstjenesten Universal Hub fra Boston har skrevet om det.

Målet er at finde ud af, hvad folk vil gøre med penge, de ellers ikke ville have fået. Vi er meget glade for, at mange allerede har valgt at donere pengene til velgørenhed. Anonym bruger

I et kommentarfelt til artiklen har en anonym bruger, der angiveligt er fra gruppen skrevet følgende:

"Vi laver et socialt eksperiment verden over, hvor vi giver penge væk i disse bokse. Målet er at finde ud af, hvad folk vil gøre med penge, de ellers ikke ville have fået. Vi er meget glade for, at mange allerede har valgt at donere pengene til velgørenhed."