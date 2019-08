Mystisk skilt skaber røre på havnen: - Det er god humor

”Fiskeri forbudt”

Skiltet med store bogstaver er ikke til at tage fejl af.

Men med væsentligt mindre bogstaver skaber et andet og lige så officielt udseende skilt en vis røre.

- Man kan risikere at fange en stor fisk, der trækker dig i vandet, står der på skiltet, der deler pæl med forbuds-skiltet ved den nye fiskeplatfom på Østhavnsvej i den sydlige ende af Aarhus havn.

En nærmere beskrivelse af dette tilsyneladende skjulte bæst eksisterer ikke.

Det var et rent og skært humoristisk tiltag, som nogle medarbejdere har lavet. Kim Meilstrup, afdelingsleder for Bygninger og Anlæg ved Aarhus Havn

Måske fordi bæstet selv, heller ikke eksisterer.

- Det dér, er da god humor. Mere af den slags, skriver Heine Thomsen, der er medlem af en lystfiskergruppe på Facebook.

- Det er klasse, det dér!, skriver Jess Hagelquist, der også er medlem af gruppen.

Fælles for de to er, at de er lystfiskere, og derfor nok ved mere end gennemsnittet om fisk. Blandt andet at der i Danmark ikke lever fisk, man kan få på snøren, som er stærke nok til at trække folk i vandet. En viden, der gør dem i stand til at gennemskue, at budskabet på skiltet er en joke.

Et skilt på Sydhavnen i Aarhus fortæller på en lidt anderledes måde, at det er forbudt at fiske på havnen.

Humoristisk tiltag

- Det var et rent og skært humoristisk tiltag, som nogle medarbejdere har lavet, fortæller afdelingsleder for Bygninger og Anlæg ved Aarhus Havn til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er ikke så vilde med, at folk står ved siden af platformen oppe på molen. Det er uforsvarligt, for der er langt at falde ned og fiskerne kan komme til at svinge snøren ind i cyklister på cykelstien. Kim Meilstrup, afdelingsleder for Bygninger og Anlæg ved Aarhus Havn

Baggrunden er, at Aarhus Havn i forsommeren åbnede en ny fiskeplatform på det sted, på molen, hvor advarselsskiltet findes. Fiskeplatformen er forsynet med et rækværk og er trukket lidt væk fra cykelstien.

- Så vi er ikke så vilde med, at folk står ved siden af platformen oppe på molen. Det er uforsvarligt, for der er langt at falde ned og fiskerne kan komme til at svinge snøren ind i cyklister på cykelstien, forklarer Kim Meilstrup.

Positive tilbagemeldinger

Derfor forsynede nogle af Kim Meilstrups medarbejdere det klassiske ”Fiskeri forbudt”-skilt med den humoristiske advarsel om den mystiske store stærke fisk.

- Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på skiltet, hvor folk har sagt, at det var god humor. Jeg synes egentlig bare, det er meget sjovt, griner Kim Meilstrup.

Han anerkender, at skiltets officielle udseende kan skabe tvivl om, hvorvidt skiltets indhold mon skal tages alvorligt, men siger samtidig at han ikke har hørt om nogen, der har været i tvivl om skiltets betydning. Giver skiltet problemer, vil afdelingslederen imidlertid ikke tøve med at pille skiltet ned, selvom man synes, det ville være lidt ærgerligt.

- Må man slet ikke lave noget, der er for sjov her i livet mere?, spørger han retorisk.

Skiltet blev sat op samtidig med, at den nye fiskeplatform blev indviet i juni.

