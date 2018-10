Mysli tilbagekaldes: kan give allergisk reaktion

Der kan være mandler i Mysli-produktet Simply Great Granola Blueberry, Date & Cardemom fra Läntmännen Cerealia. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der kan være mandler i mysli-pakken med bedst før dato: 02.06.2019. Foto: Fødevarestyrelsen

På pakken står der ikke, at der er mandler i, så derfor skal man være opmærksom, hvis man er allergisk for mandler. Der er pakket forkert indhold i produktet - som har bedst før dato: 02.06.2019.

Derfor kan personer med allergi over for mandler får en allergiske reaktion, hvis de spiser produktet. Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt – eller smide det ud.

Solgt i følgende dagligvarebutikker i hele landet: Kvickly

Super Brugsen

Dagli´ Brugsen

Menu

Spar

Min Købmand

Løvbjerg

Let-Køb

