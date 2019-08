Myldretidskaos: Motorvej delvist spærret

Et uheld på Djurslandsmotorvejen får Østjyllands Politi til at anbefale bilister, der skal mod nord ud af Aarhus, at finde en anden vej.

Ifølge politiet skete uheldet kort før kl. 16 på Djurslandsmotorvejen ved Hinnerup. Selvom uheldet ikke umiddelbart har haft nogle tilskadekomne skaber det kø helt ind til IKEA i det nordlige Aarhus.

Klokken 1543 har vi modtaget anmeldes om færdselsuheld på Djurslandsmotorvejen ved Hinnerup ud af byen. Der er kø fra Ikea og mod motorvejen - skal du mod nord find anden vej. Det er umiddelbart ingen kommet til skade ved uheldet.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 29, 2019

Midt i myldretid

Ifølge vagthavende ved vejdirektoratet Brit Osted Nielsen, er det venstre spor som er spærret.

- Det er myldretid, så uheldet vil påvirke trafikken. Det kan ikke undgås, for der er mange biler på vej ud af byen, siger hun.

Læs også Mor i chok: Kommune vil ansætte dagplejer uden erfaring med børn

Oprydningen er kl. 16.45 færdig og der forventes normal trafik først på aftenen.

Ifølge vejdirektoratet giver uheldet ca. 15 minutters ekstra køretid.