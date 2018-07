Muslimsk friskole skal betale milliontilskud tilbage

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus mister sit tilskud og skal betale 9,8 millioner kroner tilbage til staten.

Sådan lyder den endelige afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ifølge dagbladet BT.

Styrelsen varslede tidligere på året, at skolen stod til at miste sit tilskud.

Baggrunden for styrelsens beslutning er, at skolen ifølge styrelsen ikke overholder flere af friskolelovens regler.

Blandt andet er der opstået tvivl om, hvorvidt skolen forbereder eleverne på at leve i et demokratisk samfund.

Tilsynet med skolen har blandt andet vist, at der foregår kønsopdelt undervisning og censur af biologibøger.

Kapitel om sex taget ud

Eksempelvis er et kapitel om sex og samliv taget ud, og det kan ifølge styrelsen være udtryk for censur.

Et politisk flertal i Folketinget blev i november 2017 enige om at skærpe tilsynet med friskoler.

To friskoler, Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skole, er lukket efter at have mistet statsstøtten.

En tredje muslimsk friskole, Iqra Privatskole, har fået krav fra tilsynet om at betale 16 millioner kroner tilbage til staten på grund af misbrug af statsstøtten.

Nu afventer styrelsen svar på, om Lykkeskolen vil fortsætte som friskole uden den statslige støtte.

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra skolens ledelse.