Muslimsk friskole drejer nøglen om efter støtten forsvandt

Den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus lukker.

Den omstridte skole vil en af de nærmeste dage vil blive erklæret konkurs som konsekvens af, at den har mistet sit statstilskud.

Det fortæller Hans Jørgen Vad, der er tillidsrepræsentant for skolens lærere og udtaler sig på vegne af Lykkeskolen.

- Skolen lukker, fordi Undervisningsministeriet har besluttet at trække tilskuddet til skolen.

Læs også Muslimsk friskole skal betale milliontilskud tilbage

- Vi kan ikke overleve, hvis vi ikke får tilskuddet. For det betyder, at der ikke er løn til at betale lærerne. Så skolen vil blive erklæret konkurs, siger han.

Lykkeskolen har været under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som ligger under Undervisningsministeriet.

Vi kan ikke overleve, hvis vi ikke får tilskuddet. For det betyder, at der ikke er løn til at betale lærerne. Så skolen vil blive erklæret konkurs. Hans Jørgen Vad, tillidsrepræsentant for skolens lærere.

I starten af august afgjorte styrelsen, at den aarhusianske friskole ikke længere skulle modtage statsstøtte. Det skyldes, at skolen ikke lever op til flere af friskolelovens regler.

I nogle undervisningstimer har eleverne siddet kønsopdelt, og biologibøger er blevet censureret. Eksempelvis er et kapitel om sex og samliv taget ud, har styrelsen peget på.

Læs også Lykkeskolen vil undersøge Radwan Mansours undervisning

Lykkeskolen er uenig i de kritikpunkter, som var årsagen til, at skolen mistede sin statsstøtte. Derfor klagede skolen til Ombudsmanden.

- Vi synes, kritikken er meget tynd. Styrelsen er kun ”i tvivl” om, hvorvidt vi har levet op til hovedspørgsmålet om demokrati og frihed. Det synes jeg, ikke er et godt nok grundlag at lukke en skole på, siger Hans Jørgen Vad.

Skolens lærere og ledelse har tirsdag sendt et brev ud om lukningen til forældrene til de omkring 150 elever. Lykkeskolens ansatte er kede af og ærgerlige over lukningen.

- Vi synes, det er meget sørgeligt. For vi mener, at vi har haft en god skole. Vi har haft en skole, som eleverne og forældrene har været fantastisk glade for, siger Hans Jørgen Vad.

Vi synes, det er meget sørgeligt. For vi mener, at vi har haft en god skole. Vi har haft en skole, som eleverne og forældrene har været fantastisk glade for. Hans Jørgen Vad, tillidsrepræsentant for skolens lærere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har krævet, at Lykkeskolen betaler 9,8 millioner kroner tilbage til staten, som er blevet givet i støtte.

Et politisk flertal i Folketinget blev i november 2017 enig om at skærpe tilsynet med friskoler.

To friskoler, Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skole, er lukket efter at have mistet statsstøtten.

En tredje muslimsk friskole, Iqra Privatskole, har fået krav fra tilsynet om at betale 16 millioner kroner tilbage til staten på grund af misbrug af statsstøtten.