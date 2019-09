Musikvideo deler vandene: - Det gør ikke noget godt for området

Pistoler, knive og maskerede mænd. Det er temaerne i en musikvideo, optaget i området ved Trillegården – et aarhusiansk boligkvarter.

Men det får boligkvarteret til at fremstå meget værre, end det i virkeligheden er, mener flere beboere i området.

- Det er slet ikke så voldsomt. Jeg er flyttet herhen med familien, og vi oplever ikke noget, siger Brian Moesgaard, der til dagligt arbejder som pædagog.

Shooter Gang - Mask På (Officiel Video)

I musikvideoen, der i skrivende stund er set mere end 350.000 gange på Youtube, ser man en gruppe maskerede mænd, der blandt andet synger om kriminalitet, stoffer og våben.

Området har for nyligt været præget af konflikt mellem to grupperinger, og det førte til visitationszone i store dele af Aarhus V. Men selvom Hasle i mange år har været plaget af bandekriminalitet, mener beboerne alligevel, at videoen tegner et forkert billede af området.

Læs også Advarsel: Kviksands-lignende tilstande ved populær strand

- Jeg tænker, at det ikke gør noget positivt for området, siger Cecilia Christensen, der til dagligt arbejder som socialrådgiver.

Århus Stiftstidende kunne tidligere mandag også fortælle, at Hasle Skole kender til videoen, men at den endnu ikke har givet anledning til nogle problemer på skolen.

- Og hvis nogle elever vil omtale den, så vil de få at vide, at vi finder den et ekstremt eksempel på forkerte værdier, dårlig attitude og kujonagtig opførsel, sagde Ole Skov til Århus Stiftstidende.

Begejstring på Youtube

Brugerne på Youtube er overvejende begejstret, og flere roser de unge mænd for deres sang.

Her ses nogle af de kommentarer, der er kommet til musikvideoen på Youtube.

Selvom brugerne på Youtube er begejstret, vækker indholdet i sangen og musikvideoen altså bekymring blandt borgerne i området. Og den bekymring deler de med politiet.

- Vi kan jo se på videoen, at man ønsker at fremstille, at man er en form for bandegruppering, der bruger våben og opfordrer til, at man bruger maske, så man ikke kan genkendes. Indholdet af videoen er meget betænkeligt og sender et forkert signal for unge mennesker, siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi.

Læs også Første af sin slags: Ny genbrugsbutik sælger også byggematerialer

Sangen er lavet af den ukendte gruppe Shooter Gang, og har ligget på Youtube i en måned.

Vi har både talt med gruppen bag videoen og deres pladeselskab Universal Music, men ingen af dem har ønsket at stille op til interview.