Musikforsker om gangstervideo: - Ingen grund til bekymring

Krudt, kamphunde og knive fører sjældent til noget godt, men ifølge Mads Krogh, der er lektor i Populær Musikkultur på Musikvidenskab på Aarhus Universitet, er der ikke grund til at bekymre sig for temaerne i musikvideoen.

Han understreger, at videoen ikke er virkeligheden, og at der ikke er grund til at forvente, at unge mennesker bliver kriminelle af at se den, for så ville det have været sket for mange år siden, da den type af musik har eksisteret i mange år.

Læs også Musikvideo deler vandene: - Det gør ikke noget godt for området

- Jeg mener, man bør tage det roligt og ikke bekymre sig. Der er ikke noget særligt nyt eller for den sags skyld usædvanligt i sådan en video som denne i den her musikalske og genremæssige sammenhæng, siger Mads Krogh til TV2 ØSTJYLLAND.

02:36 En rappervideo, der viser et mørkt billede af det udsatte boligområde Trillegården i det vestlige Aarhus, er indtil nu set mere end 300.000 gange. Online er folk glade for videoen, men både politi og beboere i området kritiserer videoen, fordi den idealiserer den kriminalitet, der hærger området. Luk video

Vækker opsigt hos politiet

Musikvideoen vækker specielt opsigt hos politiet, der mener, at indholdet af videoen er meget betænkeligt og sender et forkert signal for unge mennesker.

- Vi kan jo se på videoen, at man ønsker at fremstille, at man er en form for bandegruppering, der bruger våben og opfordrer til, at man bruger maske, så man ikke kan genkendes, siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi.

02:29 VIDEO: Mads Krogh understreger, at den her type af musik har eksisteret i mange år – også i dansk kontekst, og at der derfor ikke er grund til bekymring. Luk video

Ifølge Mads Krogh kan man ikke sætte lighedstegn. Han fortæller, at der er en form for forbindelse mellem sådan en musikvideo og nogle af de problemer og kriminalitet, der er i området, men han understreger, at der ikke er noget klart entydigt årsag-virknings forhold.

Og hvis man tager de positive briller på, så mener Mads Krogh, at den her type af video kan være med til at pege på nogle af de problemer, der kan være i området.

Læs også Kviksands-lignende tilstande ved populær strand - Ægtepar sank til brystet

- Det kan jo være meget godt en gang imellem, og samtidig kan man betragte den her type af video som en form for rollespil, altså den her arena, hvor artisterne kan gå ind og spille nogle roller, eller generere nogle kulturelle udtryk, siger han.

Skyldes bekymringen, at der er nogle ældre skoleledere, politikommissærer og politikere, der ikke forstår den her genre?

- Ja, det skyldes det nok blandt andet. Og så er det klart, at den her video er mere radikal end meget andet. Når jeg siger, man bør tage det roligt, så er det fordi, jeg mener, at hvis man har lidt kendskab til den her musik eller har fulgt musikken historisk, så er der ikke noget særligt, der tyder på, at det her skulle give problemer, siger musikforskeren.

Shooter Gang - Mask På (Officiel Video)

Ikke noget nyt

Mads Krogh understreger, at den her type af musik har eksisteret i mange år – også i dansk kontekst.

- Jeg mener ikke, der er noget entydigt, der peger på, at det skulle have gjort ungdommen mere kriminel eller påvirket de lokalområder, hvor nogen af de her artister kommer fra, eller hvor videoerne er optaget, siger han.

Læs også Plejecenter er igen lukningstruet: - Vores hverdag vil vælte omkuld

Han fortæller også, at Aarhus Vest har en mangeårig historie med sociale problemer og problemer med kriminalitet. Men han tilføjer også, at man på samme tid også har en scene for den type af musik, der strækker sig en hel del år tilbage.

- Men den store historie på området er, at det sådan jævnt hen er gået rimeligt, og musikken har været med til at trække området fremad, siger Mads Krogh.

Sangen er lavet af den ukendte gruppe Shooter Gang, og har ligget på Youtube i en måned. TV2 Østjylland har talt med gruppen bag videoen og deres pladeselskab Universal Music, men ingen af dem har ønsket at stille op til interview.