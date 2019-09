Musikere dropper bandet og tager på turné alene: - Det er mere nært

I 20 år har Mike Andersen turneret land og rige rundt med sin guitar. Men den turné, han i øjeblikket er i gang med, er alligevel noget helt nyt for ham.

For første gang i sin karriere skal han nemlig stå alene på scenen – uden band.

- Vi plejer jo at proppe noget, der minder om syv mand og en masse grej ind i den bus der. Der er fem mand i bandet, og så er der en lydmand og en, der kører bussen. Nu er der seks tomme sæder, og jeg sidder helt alene. Det er altså mærkeligt, siger Mike Andersen.

Mike Andersen er lige nu aktuel med solo-pladen One million Miles. En plade, der er anderledes end alt, hvad han tidligere har lavet.

Den består nemlig kun af tre elementer: En stemme, en akustisk guitar og en trampende fod.

Mike Andersen er på solo-turné, og det er noget anderledes end at turnere med bandet, som han har gjort et utal af gange før.

- Da jeg var i starten af 20erne, der kunne det ikke blive stort nok. Jeg skulle have et kæmpe band. Jeg ville have blæsersektion, og der skulle også være korpiger. Jeg have ligesom defineret mig selv som en musiker, hvor det, jeg kunne, krævede, at jeg spillede sammen med mange andre, siger musikeren.

På et tidspunkt kom der en trang til at være mere selvkørende, men det var ikke helt så lige til at lave noget, der fungerede, uden andre mennesker.

- Jeg havde siddet rigtig meget med en akustisk guitar og optaget det, og jeg tænkte ”ej, det lyder ikke godt”. Lige pludselig syntes jeg, jeg fik en retning på det, hvor det begyndte at smelte sammen. Og så blev jeg ambitiøs, og så tænkte jeg, at jeg ville lave et album og en turné på den her måde, siger Mike Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilen plejer at være fuld, når Mike Andersen skal ud og spille. Men for tiden kører han alene til sine koncerter.

Det er han i fuld gang med at føre ud i livet, og han er ikke den eneste, der har en trang til at tage fuldt ejerskab over sin musik.

Også Anne Dorte Michelsen er for tiden på solo-turné. Streamingtjenesterne har gjort musikken billigt tilgængelig, og derfor skal indkomsten laves ved at spille live.

- I 90erne spillede jeg måske 15 koncerter om året, for bookingbureauet ville ikke undersælge mig, jeg blev kun booket til store koncerter. Jeg sagde hele tiden, at jeg bare kunne tage ud som en trio eller noget, men det syntes de ikke, siger Anne Dorte Michelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Dorte Michelsen oplever, at der er mere på spil, når hun optræder alene.

Mike Andersen ankommer til spillestedet Turbinen i Randers tre og en halv time før koncerten skal begynde. Han kan nemlig bedst lide at have god tid til prøverne.

Det er hans femte koncert på touren som solist, og han er så småt ved at vænne sig til at være alene.

- Nu er jeg 42, og jeg har gjort det andet rigtig, rigtig meget, og jeg kommer til at gøre det rigtig meget igen. Men det er fedt at opleve, at der pludselig er så meget på spil. At jeg føler mig ny i det. Det er en fed følelse. Og det er endnu mere anderledes, end jeg havde forventet, siger den nyudklækkede solist.

Solisterne kommer tættere på

I alt har 72 mennesker købt billet denne aften, og mange er kommet netop fordi, det er en solokoncert.

- Jeg synes, det kan være meget sårbart og meget intenst, når de bare sidder med deres instrument eller deres stemme. Det er jeg personligt fan af, siger Anne-Marie Hviid Jensen, der var en af gæsterne til koncerten.

- Det bliver meget mere intimt, føler jeg. Sådan var det også sidst, da jeg var afsted til Tim Christensen. Man mærker solisten meget mere, end når de er i et band, siger Mogens Neubert, der også var taget til koncerten.

Og nærheden kan Anne Dorte Michelsen godt genkende oppe fra scenen. Når man er alene på de skrå brædder, er der nemlig intet mellem hende og publikum.

- Det er mere nervepirrende end andre koncerter, for der er den her nøgenhed. Der er ligesom ikke nogen, der dækker for dig, hvis du har en dårlig dag. Så er der ikke nogen, der lige tager en guitarsolo eller synger et nummer, mens du lige drikker noget vand, siger musikeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Mogens Neubert synes, at solo-koncerter er mere intime, end når der er et helt band med.

Der er altså dybt at falde, når man ikke har nogen hjælpende hænder med sig til sin optræden. Men på de gode dage er der til gengæld også højere at flyve.

- Hvis en solokoncert er gået rigtig godt, så føler jeg mig lidt som Einstein. Så tænker jeg ”du er bare god, Anne Dorte”. Hvis det så ikke er gået godt, så føler jeg mig som et hul i jorden, hvor jeg tænker på, om det er for sent at få en ny levevej, siger Anne Dorte Michelsen.

Tiden må vise, om der er plads til Mike Andersen, Anne Dorte Michelsen og alle de andre solister på den danske musikscene.

Men selv er de ikke i tvivl om at solo-koncerterne kan noget, der er brug for.

- Jeg er mega slave af Instagram, Facebook og alt det, der larmer og larmer. Og det med at komme ud og sidde i halvanden time med folk, der er helt stille og bare har at gøre med musik, det er virkelig for mig et særligt øjeblik, siger Mike Andersen.