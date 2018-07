Musicalen Grease skal vende underskuddet for traditionsrigt festspil

Flere ugers forberedelse kulminerer i aften på scenen til Vilhelmsborg Festspil. I år er valget faldet på musicalen Grease, som forhåbentlig kan vende sidste års underskud på en halv million kroner til det positive.

- Det regnede rigtigt meget sidste år, så jeg tror, at alle friluftspil, havde det svært, siger Lisbeth Lautrup, der er formand for Vilhelmsborg Festspil.

I hovedrollerne glæder Kathrine Lemmeke Madsen og Jonas Østergaard Pedersen sig til at spille henholdsvis Sandy og Danny Zuko.

- Det er fedt. Sandy er en fed karakter, som udvikler sig rigtigt meget, siger Kathrine Lemmeke Madsen, der netop er flyttet til området fra Fredericia.

- Det er en mulighed for at lære en masse mennesker med forskellige kompetencer at kender, siger Jonas Østergaard Pedersen.

Festspillet har været opført siden 1991, og Grease har før været på plakaten. Dengang endte det som en stor succes.

- Nu har vi valgt en forestilling, som folk kender, siger Lisbeth Lautrup.

I år håber folkene bag, at de hver aften kan sælge billetter for cirka 100.000 kroner. Indtil videre er der solgt 6.000 billetter.

Kathrine Lemmeke Madsen spiller Sandy.

Festspillet har i år fået 50.000 kroner mere af Aarhus Kommune i forhold til sidste år. Og de nu 100.000 kroner i støtte er ifølge medlem af kulturudvalget i Aarhus Kommune, Hans Skou (V), godt givet ud.

- Jeg synes, at det er et initiativ med frivillige, som vi bestemt skal støtte. Jeg synes, at det her er en af de ting, som skal være i Aarhus, siger Hans Skou (V).

Festspil er noget særligt

Kathrine Lemmeke Madsen har før været med i forskellige teaterstykker, men ifølge hende er der noget særligt ved festspil.

- Jeg elsker det her. Festspil kan noget, som andre teaterforløb ikke kan, fordi man er en familie, siger hun og fortsætter:

- Folk har været med i mange år og elsker det også.

Folk har været med i mange år og elsker det også. Kathrine Lemmeke Madsen, spiller Sandy, Vilhelmsborg Festspil

Skuespillerne har øvet sig i mange uger, og i den seneste tid har de øvet hver eneste dag fra klokken 12 – 22.

Jonas Østergaard Pedersen har også været med i forskellige forestillinger rundt omkring. Han er fra Aalborg, og da instruktøren ringede var han klar.

- Jeg har arbejdet sammen med instruktøren før, og hun sagde, at vi manglede mænd herude, siger Jonas Østergaard Pedersen, der er vældig glad for ansvaret som hovedrolleindehaver.

Håber på en større fremtid

Kathrine Lemmeke Madsen er klar på nye udfordringer i fremtiden også.

- Lige nu holder jeg sabbatår og prøver at komme ind på skoler, så jeg forhåbentlig kan få en uddannelse inden for teater, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Østergaard Pedersen spiller Danny Zuko.

Det er lidt af de samme drømme, som spire hos den anden hovedrolleindehaver.

- Der er en lille drøm – så må vi se, hvad det bliver til, siger Jonas Østergaard Pedersen.

Musicalen Grease spiller på Vilhelmsborg frem til 18. august.