Museum til kamp mod forfald: 40.000 stykker kulturarv samles

Hvad gør man, hvis man som museum har svært ved at passe ordentligt på vores kulturarv?

Det er faktisk en situation, rigtig mange museer landet rundt kender til, for de historiske genstande bliver ofte opbevaret i utætte og fugtige magasiner, hvor de bliver angrebet af skimmelsvamp og skadedyr.

Læs også Per Kirkeby-værker bliver genopført på østjysk museum

Det vil Museum Silkeborg ikke længere være med til, og derfor har museet købt en tidligere industribygning, som i løbet af de seneste to år er blevet istandsat den for at skabe et stort og fugtfrit magasin.

02:20 VIDEO: Det var en særdeles glad museumsinspektør, TV2 ØSTJYLLAND torsdag mødte i det nye magasin i Thorning. Luk video

Med Rigsrevisionen i haserne

Nu er magasinet i Thorning klar til at blive taget i brug, og museet har fået samlet næsten alle de opmagasinerede genstande, der tidligere var spredt på flere mindre magasiner. Der er tale om i omegnen af 40.000 genstande.

Det nye magasin er et resultat af, at Rigsrevisionen gentagne gange har kritiseret de gamle forhold.

Læs også Troels Kløvedals bedrifter kommer på østjysk museum

- De synes ikke, at det var tilfredsstillende, at dele af vores samling ikke var opbevaret på en ordentlig måde, og det er klart, at vi selvfølgelig har handlet på det. Der var behov for, at vi fik nogle bedre forhold til vores genstande, så de ikke går til, så vi kan bevare dem til eftertiden, siger museumsinspektør Ole Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Musemsinspektør Ole Nielsen på opdagelse i det nye magasin.

Den første gæst

Peter Thiel fra Kjellerup fik torsdag æren af at være den første gæst nogensinde i det nye magasin. Han bor selv på en gård, der er over 200 år gammel og er interesseret i, hvad vi som samfund gemmer.

- Det er altid vigtigt at bevare fortiden. Min børn kan jo lære en masse af det, jeg kan fortælle dem fra dengang, jeg var barn. At de så ikke tror på det, det er en anden sag, men det kommer de nok til, når de bliver ældre, siger Peter Thiel til TV2 ØSTJYLLAND.

Rigsrevisionen har både i 2007 og i 2014 kritiseret landets museer og Kulturministeriet for ikke at sikre kulturarven godt nok.

Læs også Ægtepar på dyrt museumsbesøg: Parkeringsstreg var dækket af sand