Museum beder om penge og håber på 100 donationer

'Vil du bruge 200 kroner på kulturarven?'

Sådan indleder Gammel Estrup Herregårdsmuseum et opslag på Facebook.

De skal have donationer på i alt 20.000 kroner inden årets udløb, hvis de vil beholde deres plads på SKATs liste over godkendte almennyttige foreninger og institutioner.

- Vi skal jo ikke lukke og slukke i morgen, hvis vi ikke får de her penge, men det er et spørgsmål om, at det nogle gange lige er det, der kan gøre noget ekstra for vores gæster og de tilbud, vi har til gæsterne. Det er klart, at vi har en helt masse formidlingstilbud og mange ting, vi gerne vil og allerede gør, men det kan være, at vi bliver nødt til at skære ned på det, hvis vi ikke får de her penge, siger Marie Kirstine Elkjær, der er museumsinspektør på Gammel Estrup Herregårdsmuseum.

- Det er sådan set vigtigt for alle organisationer og institutioner af vores type. Alle de steder, vi kan spare nogle penge, er det vigtigt, at vi gør det, siger Marie Kirstine Elkjær.

Gammel Estrup Herregårdsmuseum ligger tæt på Auning på Djursland

Store fordele for museet

Der er nemlig flere økonomiske fordele i deres lidt alternative måde at få støtte fra deres gæster og andre interesserede.

At være en godkendt almennyttig forening betyder for Gammel Estrup blandt andet, at de kan modtage arv, uden at det skal beskattes, og samtidig kan de få en momskompensation.

Marie Kirstine Elkjær håber nu, at pengene kommer hjem, da det ifølge hende har en tor betydning for museet.

Det er altså derfor, at de nu lader hatten gå en runde og håber, at 100 personer eller virksomheder har lyst til hver at byde ind med 200 kroner.

- De kan for eksempel sige, at de har været med til at bevare en vigtig del af kulturarven, og herude lokalt i Norddjurs, hvor der ikke er super mange kulturtilbud, synes vi, at det er rigtig vigtigt, at vi ligger her som sådan et fyrtårn i forhold til både kulturarv og historieformidling, siger Marie Kirstine Elkjær og understreger, at donationen er fradragsberettiget.

Har prøvet det før

Og det er ikke første gang, at museet rækker ud og beder om hjælp.

- Det er nogle år siden, at SKAT indførte det her system, så de seneste fire år er det lykkedes os at få pengene ind, så det håber vi selvfølgelig, at vi vil igen. Vi har heldigvis rigtig mange gode støtter og folk, der er interesserede i at hjælpe os, så det er vi rigtig glade for, siger museumsinspektøren og fortsætter:

- Det er lykkedes de seneste år men først til allersidst lige inden nytår, så det kunne være rigtig rart, hvis vi kunne være i lidt bedre tid i år.