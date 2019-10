Museum bad om penge - nu er der fest på kontoret

"VI ER I MÅL MED DONATIONER - TAK TIL ALLE, DER HAR STØTTET OS ❤️"

Sådan skriver Gammel Estrup Herregårdsmuseum i en opdatering på Facebook.

Museet skulle i 2019 bruge donationer på i alt 20.000 kroner, hvis det ville beholde dets plads på SKATs liste over godkendte almennyttige foreninger og institutioner.

- Det er jo helt fantastisk, vi er rigtig glade. Tidligere har vi først nået det lige inden nytår, så det er aldrig gået så hurtigt som i år, siger Marie Kirstine Elkjær, museumsinspektør på Gammel Estrup Herregårdsmuseum til TV2 Østjylland.

Svært at få armene ned

Det er under to uger siden, at museet lavede et opslag på Facebook, hvor de bad om donationer, og nu er det altså nået i mål.

- Det er jo en bekymring, så da vi fik at vide, at vi var i hus, var der fest på kontoret. Det er dejligt at mærke opbakningen fra alt fra lokale frivillige til virksomheder, siger museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær til TV2 Østjylland.

Gammel Estrup Herregårdsmuseum ligger tæt på Auning på Djursland.

Museet skal hvert år modtage mindst 100 donationer af 200 kr., og i de fem år, hvor reglerne om donationer har været gældende, er det altid lykkedes at nå målet.

Er man på listen kan man blandt andet modtage arv, uden at den skal beskattes, og man kan få en betydelig momskompensation.

Vi er jo et lille museum med en lille økonomi, så det betyder meget for os at være på listen. Og så har vi jo 20.000 kr. nu til ekstra sjov, for eksempel til vores juleaktiviteter. Marie Kirstine Elkjær, museumsinspektør på Gammel Estrup Herregårdsmuseum.

Færre tilbud ville være en konsekvens

Gammel Estrups bygninger er fredede, så derfor har de nogle forpligtelser i forhold til bevaring og vedligeholdelse, som de er nødt til at prioritere.

Derfor vil eventuelle besparelser først og fremmes gå udover gæsternes oplevelse.

Marie Kirstine Elkjær og kollegerne blev lettede, da de for et par dage siden fik at vide, at pengene var i kassen.

- Vi ved jo ikke præcis, hvad konsekvenserne ville være, hvis vi ikke nåede det. Men jeg kunne forestille mig, at vi for eksempel skulle lukke publikumstilbud, som eksempelvis vores herregårdskøkken, siger museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær til TV2 Østjylland.