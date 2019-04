Murer-Mette kæmper for ligestilling i skurvognen: Nu ændres reglerne

Efter en lang arbejdsdag på byggepladsen, har murersvend Mette Schak Dahlmann brug for at komme i bad og skifte tøj. Men det er ikke altid lige nemt for hende, for i skurvognene er der oftest bare et forhæng, man kan trække for.

Det betyder, at hun har stået nærmest nøgen til skue for andre, når hun har klædt om. Men det har hun kæmpet imod, for der skal være mere ligestilling på i skurvognene, mener hun.

Blandt andet kørte hun i november måned en hjemmebygget skurvogn til Christiansborg for at vise politikerne, hvordan man nemt kunne ombygge en skurvogn, så der kommer en dør, man kan låse af til bad og omklædningsrum.

- Jeg har gjort det her, fordi vi har en lovgivning, som faktisk er mega gammel, og som ikke er tilsvarende til den tid, vi lever i, siger Mette Schak Dahlmann til TV2 ØSTJYLLAND.

I en tid, hvor vi gerne vil have flere til at tage en faglige uddannelse – ikke mindst flere kvinder – er det vigtigt, at vi sammen har fokus på udfordringer og muligheder. Kim Lind Larsen, 3F Byggegruppen

Hun påpeger dog, at det ikke udelukkende handler om kvinder på byggepladsen, men at også mænd kan få nytte af en låst dør.

Parter har nu indgået aftale

Og nu ser det ud til, at hendes kamp for ligestilling har båret frugt. I hvert fald er der nu kommet et krav om, at man skal kunne låse en dør, når man klæder om og tager bad i skurvognene.

- Vi har valgt nu at lave en ændring af den bekendtgørelse, der definerer, hvordan en skurvogn skal være indrettet. Og det er jo ikke mindst på baggrund af Mettes historie, og derfor lægger jeg op til at lave om på reglerne for skurvogne, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er netop beskæftigelsesministeren, der sammen med 3F og Dansk Byggeri har indgået aftalen om en låst dør i skurvognene. Og det nye krav giver mening i dag, mener han.

- Det er sund fornuft og et velfærdsrum, som i dagens Danmark og i et moderne skurrum, hvor man kan have sit tøj til at ligge, og man kan låse sig inde, når man går i bad, siger Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen slår nu fast, at reglerne for skurvognes indretning skal ændres.

Men selvom der nu er ministerens ord for de nye regler, er det stadig helt uvirkeligt for murer-Mette, at hendes kamp har hjulpet.

- Det er jo ikke gået op for mig i bund og grund, og jeg ser det måske ikke helt så stort endnu, indtil det er herude, for det er sådan lidt uhåndgribeligt, siger Mette Schak Dahlmann.

I løbet af relativt få år kommer vi til at opleve, at der kommer et kæmpe løft til både kvinder og mænd på landets byggepladser. Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister

Men selvom hun nu har fået succes med sin kamp, har det ikke været helt nemt få hende at stå frem.

- Det har været en hård kamp. Jeg har følt, at jeg har stået rigtig meget alene. Mange har svinet mig til, at jeg ville have særbehandling og skældt mig ud, fordi jeg ikke skal have ligestilling, siger hun.

Også hos 3F Byggegruppen lyder et bifald til murer-kvinden, der holdt fast i sin kamp for ligestilling.

- Vi er rigtig glade for, at vi i fællesskab er kommet frem til en god og konstruktiv løsning på den udfordring, der lå i bade- og toiletforholdene for vores kvindelige bygningsarbejdere. I en tid, hvor vi gerne vil have flere til at tage en faglige uddannelse – ikke mindst flere kvinder – er det vigtigt, at vi sammen har fokus på udfordringer og muligheder, siger formand for 3F Byggegruppen, Kim Lind Larsen, i pressemeddelelsen.

3F og Dansk Byggeri lægger op til, at man ændrer bekendtgørelsen for skurvogne, så alle nye modeller fra 2021 skal have et rum, der skal kunne låses af. Derudover skal de også udstyres med et køleskab og et tørreskab.

- Der kan jo godt være nogle gamle skurvogne, som kører efter de gamle regler, men vi ved jo også, at skurvognene bliver skiftet hurtigt ud, så i løbet af relativt få år kommer vi til at opleve, at der kommer et kæmpe løft til både kvinder og mænd på landets byggepladser, siger beskæftigelsesministeren.

Murer-Mette fik i dag overbragt nyheden om, at hendes kamp om en dør til bad og omklædning i skurvognene er blevet til et reelt krav.