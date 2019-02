Multiarena forsinket i fem måneder

- Vi har et byggeri, der er forsinket, og det synes vi, er rigtig, rigtig ærgerligt, siger direktør i Arena Randers Gitte Nørgaard.

Byggeriet af Multiarenaen på Viborgvej i Randers er blevet udskudt, da der mangler tilladelser.

Det synes vi, er rigtig, rigtig ærgerligt. Gitte Nørgaard, direktør, Arena Randers.

Oprindeligt var udmeldingen, at entreprenøren Max Bögl som skal bygge multiarenaen, ville have byggeriet færdigt den 16. august. Det blev så rykket til den 16. september. Og nu er det rykket yderligere til den 7. december.

- Det synes vi, er rigtig, rigtig ærgerligt. Og vi havde egentlig behov for at få en plan for, hvad er nu det fremtidige? Hvornår kan vi regne med at sætte nogle arrangementer i bogen.

Derfor har man også hos Arena Randers været varsom med at planlægge arrangementer.

- Det har vi været tilbageholdende med, fordi vi en lang periode godt har vidst, at tingene er blevet skubbet.

Tillid til entreprenør

Nu håber Gitte Nørgaard, at planen om den 7. december holder.

- Vi skal have en tidsplan, som vi forhåbentlig kan regne med. Vi har fuld tillid til at Max Bögl kan føre det her i hus. Vi har bestilt en vare hos en lokalentreprenør og forventer selvfølgelig at få leveret den vare.

Visualisering af den kommende multiarena i Randers.

Udskydelsen handler om de sidste tilladelser og godkendelser fra kommunen i forhold til blandt andet tagkonstruktion.

- Vi skal have nogle garantier og en byggetilladelse, som er det afgørende for, at vi kan komme videre i byggeriet.

Hal 4-projektet er en udvidelse af den nuværende Arena Randers. Det er planen, at multihallen skal danne ramme om konferencer, elitesportsarrangementer, koncerter, breddeidrætsstævner og meget andet.

Ufattelig meget i vælten

Der har været rigtig meget politisk polemik omkring Hal 4, hvor man i byrådet ikke kunne blive enige, og den endelige vedtagelse blev skudt til hjørne for efterfølgende at komme i spil igen.

Tilbage i 2017 blev det første spadestik så taget til den nye multiarena i Randers, men efterfølgende blev der sat spørgsmålstegn ved finansieringen, da KommuneKredit meddelte, at man ikke ville låne de 35 millioner kroner til Randers Idrætshaller, som hovedentreprenør Max Bögl skal bruge til opførelsen.

Finansieringsproblemerne fik flere politikere i Randers Byråd til at anbefale, at man slog bremsen i med projektet, men den daværende borgmester var optimistisk.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der lover noget her i livet. Man kan ikke forudse, hvad der sker i fremtiden, men som alting ser ud lige nu, så er jeg ret sikker på, at vi har finansieringen på plads for Arena Randers, sagde daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Det lykkedes da også at finde pengene og projektet kom tilbage på sporet.

Direktøren for Arena Randers forventer, at byggeriet bliver færdigt i 2019.

Forventer at tidsplanen nu holder

Som en del af budgetforliget for 2017 besluttede Venstre og DF at give 15 millioner til at bygge multiarenaen. Derudover vil man deponere 35 millioner kroner som kommunal lånegaranti for projektet.

Der har været nogen bump, og det her er nok ikke det sidste, men det er det, man skal forvente. Gitte Nørgaard, direktør, Arena Randers.

Nu er byggeriet udskudt i fem måneder, men direktør i Arena Randers er optimistisk.

- Der har været nogen bump, og det her er nok ikke det sidste, men det er det, man skal forvente.

Hun forventer, at den nye multiarena vil stå færdig i slutningen af 2019. Multiarenaen opføres af Randers Idrætshaller, som er en selvejende institution.

Byggeriet af multiarenaen er i fuld gang, men vil først være færdig fem måneder senere end beregnet.