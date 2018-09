Mulig ny placering til specialskole: Flytningen er altafgørende

I mere end ti år har Stensagerskolen, som er en specialskole i Aarhus, efterspurgt forandringer, da skolens fysiske rammer ikke har kunnet efterleve de behov, som eleverne har. I starten af 2018 blev det besluttet, at skolen kunne flytte til mere passende lokaler på Ellekærskolen, og nu foreslår Radikale Venstre, at eleverne hellere skulle flytte til Tovshøjskolen.

Skolens 224 elever er alle børn og unge, som er kognitivt yngre end deres biologiske alder. Desuden er der flere af børnene, som skal have særlige fysiske rammer blandt andet grundet kørestole.

For Lars Asmussen, som er far til en elev på Stensagerskolen, er det længe ventet.

Det er altafgørende, at de kommer over på en anden skole. De fysiske rammer er alfa omega Lars Asmussen, far, Stensagerskolen

- Vi er jo i den situation, at vi ikke har frit skolevalg, når det drejer sig om handicappede børn, der er kun den ene skole i kommunen. Det er altafgørende, at de kommer over på en anden skole. De fysiske rammer er alfa omega – specielt for de her børn, fordi der er så stor brug for stabile og rolige rammer, udtaler han til TV2 ØSTJYLLAND.

Stensagerskolen har blandt andet også brug for særligt gode parkeringsforhold til de mange busser og taxaer, der afleverer og afhenter børnene.

Vigtigt med sikkerhed

Netop de fysiske rammer er noget, som skoleleder, Susanne Vestergaard Hjermitslev, også har nogle specifikke ønsker til.

- Stensagerskolen har indgivet høringssvar på, at vi har et stort og entydigt ønske om Tovshøjskolen, da vi kommer længere væk fra Ringvejen og Jernaldervej, det er et plus for vores elevers sikkerhed, fortæller Susanne Vestergaard Hjermitslev.

Vi har et entydigt ønske om Tovshøjskolen. Vi kommer længere væk fra Ringvejen og Jernaldervej, det er et plus for vores elevers sikkerhed Susanne Vestergaard Hjemritslev, skoleleder, Stensagerskolen

Og hun fortsætter:

- Bygningsmæssigt er vi også tilfredse med Ellekærskolen, men Tovshøjskolen er oprindelig bygget til at kunne huse fysisk handicappede, så bygningerne er samlet set bedre.

Selvom det for skolelederen er et bedre alternativ at flytte eleverne over på Tovshøjskolen, så bekymrer det Lars Asmussen, om tiden nu bliver et problem.

- Vi håber ikke på nogen måde, at det kommer til at forhale det. For det er i forvejen sat til, at skolen først skal flytte i 2020, og det er jo nogle år ude i fremtiden, og skolen er allerede fysisk begrænset, siger Lars Asmussen.

Håb for en kort udsigt

Skolelederen har også en forhåbning om, at byrådets beslutningen ikke bliver skubbet yderligere frem.

- Vi håber, at der snart bliver taget en beslutning om, hvad vi skal. Og vi håber, at det bliver Tovshøjskolen. Vi er med på, at det er en svær beslutning, som det nu er op til politikkerne at træffe, udtaler Susanne Vestergaard Hjermitslev.

Jeg henviser indtil videre til den beslutning, som byrådet har truffet om flytning til Ellekærskolen Thomas Medom, rådmand, Børn og Unge

Spørgsmålet omkring, hvilken skole eleverne skal flyttes til er ifølge rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), fortsat som tidligere.

- Jeg henviser indtil videre til den beslutning, som byrådet har truffet om flytning til Ellekærskolen. Ellers har jeg ingen yderligere kommentarer.

Lars Asmussen følger fortsat beslutningerne tæt.

- Vi har jo før fået tildelt penge, som vi ikke har fået lov at bruge til forbedringer på den nuværende skole. Vi følger det, da vi er glade over, at det er godkendt, at der skal investeres penge, men vi er bekymrede for, om det trækker i langdrag.

