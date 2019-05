Mountainbikere mødes om at tage hensyn

Du er ude at lufte Fido. For oven skinner solen, vinden sætter blødt træernes blade i bølgegang og fuglene kvidrer. Med ét bliver idyllen brudt og du hopper næsten en halv meter i vejret af forskrækkelse, da en ivrig mountainbiker pløjer forbi dig med 30 kilometer i timen.

Måske har du oplevet ovenstående scenarie. Måske har du ikke. Uanset, så er det en situation mountainbikere fra hele Danmark i disse dage arbejder på at undgå.

Det gælder om at vise hensyn, når man kører mountainbike i skoven.

God trailkarma

De er nemlig samlet til Mountainbike Festival i Søhøjlandet ved Silkeborg og her der der fokus på andre brugere af naturen end mountainbikerne selv.

- Vi arbejder med sådan et begreb vi kalder for trail-karma. Det er en måde at få italesat at vi tager hensyn til hinanden i skoven og opfører os ordentligt over for hinanden i skoven, siger Tomas Vilstrup, der er medarrangør af Mountainbike Festivalen i Søhøjlandet. Han fortsætter:

- Vi sætter farten ned, når vi møder nogen, der ikke er på cykel. Vi arbejder meget med den gode oplevelse for alle. Også dem, der ikke er på cykel.

I foråret 2018 havde ukendte vandaler hamret søm i trærødderne langs en sti, som ofte blev brugt af mountainbikere. Angiveligt for at genere dem. Foto: Privat

Sabotage af mountainbikere

Sidste år blev ukendte gerningsmænd i Romalt Bakker i Randers tilsyneladende så trætte af mountainbikernes adfærd i skoven, at de slog søm i trærødderne langs et cykelspor. Angiveligt udelukkende for at genere rytterne.

- Sæt nogen vælter og slår sig ned i sømmet. Det er ubehageligt at tænke på. Og det er ikke kun os, der bruger området. Skolebørn leger her, og folk går tur med deres hund. Det kan skade rigtig mange mennesker, sagde Frank Rasmussen, der er medlem af klubben til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i maj sidste år.

Tænk på andre

Om episoden i Randers sidste år har noget at gøre med dette års festivals fokus på at tage hensyn til andre, melder historien ikke noget om.

Men for mountainbiker Christian Møller Pedersen, der deltager på festivalen, er det et godt fokus at have.

- Man skal huske at tænke på, at det ikke kun er mountainbikere, som bruger de fantastiske skovområder, vi har, siger han.

- Det er supervigtigt, at vi passer på hinanden og passer på os selv, når vi er ude i skoven.