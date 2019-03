Politisk aftale: Motorvejen rundt om Aarhus skal udvides

- Alle de kommende projekter har det fokus, at transporten skal spare folk tid.

Sådan indledte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) onsdagens pressemøde.

Og tid kommer østjyderne med stor sandsynlighed til at kunne spare i fremtiden. For den østjyske motorvej E45 bliver udvidet fra to til tre spor på strækningen fra Aarhus Syd til Aarhus Nord, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti.

Projektet ønskes afsluttet i midten af 2020.

Presset på E45 er alt for stort, og det bliver kun større i fremtiden. Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygnings- og boligminister

Ole Birk Olesen forklarer den ønskede udvidelse med, at den tid, der bliver spildt i bilen, simpelthen er for stor.

- Presset på E45 er alt for stort, og det bliver kun større i fremtiden. Derfor er jeg glad for, at vi nu gør noget ved de udfordringer, som trafikanterne oplever hver eneste dag, når de holder i kø. På den måde sikrer vi, at spildtiden på vejene bliver mindsket samtidig med, at vi fremtidssikrer vores vejinfrastruktur, siger han.

I alt vil regeringen og Dansk Folkeparti bruge 112,7 milliarder kroner på transport fra 2021 til 2030. Planen er også, at der blandt andet skal laves nemmere adgang til Aarhus Lufthavn og mellem Aarhus og Viborg.

Derudover skal motorvejen mellem Aarhus Nord og Randers Nord også udvides i slutningen af perioden.

- Det vil blandt andet betyde meget for trafikanterne på de mest belastede vejstrækninger i Østjylland, der kan se frem til hurtigere at kunne komme fra A til B, siger Ole Birk Olesen.

I aftalen er der blandt andet også afsat penge til at lave endnu en Limfjordsforbindelse.