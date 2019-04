Motorvej spærres i to timer: Campingvogn ligger på tværs

En væltet campingvogn spærrer netop nu en del af E45 Østjyske Motorvej fra Horsens mod Aarhus.

Campingvognen er væltet i forbindelse med et uheld på motorvejen. Det oplyser Vejdirektoratet.

Læs også Buschauffør var plørefuld: Sådan kontrollerer busselskaberne deres ansatte

Det er det højre spor mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj i nordgående retning, der er spærret, men der er fri passage i venstre spor.

- Der skal en lastvogn til for at fjerne campingvognen. Den er på vej, og det vil tage cirka en halv time at rydde vejen, siger Søren Andersen, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet fik meldingen klokken 20:30, og de forventer, at oprydningsarbejdet tidligst er afsluttet klokken 22:30.

Vejdirektoratet ved ikke, hvad der er årsag til uheldet, men oplyser, at politi og redningsmandskab er på vej.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få fat på Sydøstjyllands Politi, men uden held.

Artiklen opdateres …