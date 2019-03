Motortrafikvej skal øge færgetrafikken til Djursland

Der er ikke megen trafik på færgehavnen i Ebeltoft for tiden. Molslinjen begynder først at sejle på ruten midt i april. Banerne, hvor hundredvis af biler kan holde i kø til færgen, ligger derfor øde hen.

Dét vil politikerne i Syddjurs Kommune imidlertid have lavet om på.

- Den daglige sejlads er ekstremt vigtig for hele Syddjurs Kommunes udvikling, siger Christian Haubuf, der sidder i Byrådet for Socialdemokraterne og er formand for Styregruppen for daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden.

Christian Haubuf (S) mener, at der er basis for daglig færgedrift til og fra Ebeltoft.

Bedre vej til færgen

Styregruppen vil derfor forsøge at tiltrække mere færgetrafik ved at forbedre vejen til og fra færgen.

Konkret vil de gøre landevejen fra Feldballe til Ebeltoft - rute 21 - til en motor-trafikvej. Derudover vil de bygge en omfartsvej rundt om Ebeltoft, så man ikke behøver køre ind gennem byen for at komme til færgen.

Det er landevejen - rute 21 - som skal laves til motortrafikvej, mener politikerne i Syddjurs Kommune.

Men den type anlæg koster penge, og derfor håber politikerne fra Syddjurs, at få del i den milliardpulje som er en del af en infrastrukturplan lavet af Dansk Folkeparti og regeringen.

Christian Haubuf (S) er meget fortrøstningsfuld i forhold til at kunne få tilskud til vejanlægget:

- Jeg er ikke spor i tvivl om, at det er noget, de vil. Jeg vil blive meget skuffet over det, hvis de ikke vil, siger han.

I dag skal trafikken til og fra færgen i Ebeltoft igennem byen. Politikerne i Syddjurs Kommune ønsker en omfartsvej, der leder trafikken uden om byen.

Andre rederier

Mandag skal han mødes med politisk ordfører for Venstre Britt Bager, transportordfører fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Leif Lahn for at tale om muligheden for en daglig færgeforbindelse.

Som det er i dag, er det primært Molslinjen, som sejler til og fra Ebeltoft, men sådan behøver det ikke være fremover, mener Christian Haubuf (S). For hans og resten af styregruppens skyld, kunne det ligeså godt være andre rederier, som sejler på ruten.

- I styregruppen er vi sådan set fuldstændig ligeglade med hvem, der sejler. Bare der bliver sejlet. Der er lavet en rapport, som klart og tydeligt siger, at basis for at sejle rent kommercielt mellem Ebeltoft og Sjællands Odde, er god, forklarer Christian Haubuf (S).

Christiansborg er positiv

Søndag var en gruppe af politikere fra Christiansborg med transportminister Ole Birk Olesen (LA) på besøg på en motorvejsbro ved Aarhus for at markere, at udvidelsen af motorvejen allerede er en del af regeringens infrastrukturplan.

Her var transportministeren ikke afvisende over for ideen om bedre vejnet til og fra færgen i Ebeltoft.

- Vi har puljer, der i alt løber op i syv milliarder kroner, som ikke er afsat endnu, som i perioden 2021-30 kan bruges til projekter uden for motorvejsnettet. Det kunne være, at Ebeltofts projekt kunne komme på tale der, sagde transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance (LA).

Venstres politiske ordfører Britt Bager var mere forsigtig med sine tilkendegivelser:

- Jeg har brug for at se projektet, før jeg binder mig til at kaste det ind i ønskepuljen. Men det er klart, at hvis det er noget, der gavner Djursland og noget der er ansvarligt, så er det også noget, jeg kæmper for, siger Britt Bager (V)