Motorsportslegenden Tom Kristensen kører med til Classic Race Aarhus

Når man har vundet Le Mans ni gange, er der ikke meget tilbage at gøre som racerkører. Alligevel har Tom Kristensen i år valgt at deltage for første gang i Classic Race Aarhus.

- Det er helt vildt. Han kommer til både at køre formel 1, og så skal han også køre velgørenhedskørsel, hvor man kan købe en tur med ham i en Lamborghini Huracan, siger Nick Horup, der er kommunikationschef hos Classic Race Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kommer til at passe godt ind i vores løb. Det er jo ikke kun klassiske biler, vi har med. Det er dog en klassisk Formel 1-bil, han skal køre i Nick Horup, kommunikationschef, Classic Race Aarhus

Løbet finder i år sted for tiende gang i de aarhusianske gader, og til arrangementet dropper Tom Kristensen altså sin status som pensioneret racerkører for en stund.

- Jeg har hørt mange rosende ord om arrangementet, men det er først nu, at løbet ikke falder sammen med mine andre forpligtelser. Jeg glæder mig til at være en del af det, siger Tom Kristensen.

Hos Classic Race Aarhus har man nemlig længe arbejdet på at få legenden til at deltage i løbet, og derfor er glæden stor, nu hvor det er lykkedes.

- Vi er utroligt glade for, at Tom Kristensen deltager i årets løb. Tom er jo kongen af Le Mans, og han er en fantastisk ambassadør for motorsporten i både ind og udland, siger Mike Legarth, der er direktør for Classic Race Aarhus.

Noget andet end Le Mans

Selvom der ganske vist bliver kørt om kap under hele arrangementet, og alle kørerne selvfølgelig forsøger at komme først, så har den tidligere Le Mans-kører nok været vant til et lige andet tempo end det, man kan se langs asfalten mellem Marselisborg Slot og Aarhusbugten.

Lydniveauet til Classic Race er målt til at være oppe på 120 decibel. Det har tidligere været årsag til klager over løbet, der foregår i det indre Aarhus. Foto: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix

Men det betyder ikke, at racerkøreren kommer til at være malplaceret til løbet.

- Han kommer til at passe godt ind i vores løb. Det er jo ikke kun klassiske biler, vi har med. Det er dog en klassisk Formel 1-bil, han skal køre i, siger Nick Horup til TV2 ØSTJYLLAND.

Formel 1-racerbilen, som skal drøne gennem Aarhus, bliver stillet til rådighed af Selected Car Group.