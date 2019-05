Motorløb påvirker trafikken: Sådan kører busserne

Fredag begynder det aarhusianske motorløb Classic Race, der hvert år tiltrækker tusindvis af kørere og tilskuere. En større del af byen spærres af, og det får betydning for den offentlige transport.

Flere af Midttrafiks busser må allerede fra i dag og til tirsdag den 21. maj køre af andre ruter på grund af løbet. Det drejer sig om bus 17, 31, 100, 103 og 302.

Læs også Så er det afgjort: Classic Race må ikke larme, som det plejer

- Det er forskelligt, hvornår de enkelte ruter er berørt, så se detaljerne på midttrafik.dk/trafikinfo. Ud over omkørslerne er der også øget risiko for forsinkelser for de berørte busser, skriver Midttrafik på Facebook.

Midttrafik skriver samtidig, at det altid er muligt at følge sin bus med live-app'en, der vil være anvendelig under Classic Race.

Skal støje mindre

Motorløbet har på det seneste været i vælten af andre årsager end de trafikale udfordringer, det giver. For Aarhus Kommune har netop besluttet, at der er biler i løbet, som må støje mindre i år end tidligere.

Jeg synes, det er utilgiveligt, at vi har fået kravene så sent. Vi har måtte arbejde i døgndrift den seneste tid for at få det her til at gå op. Det er ikke i orden. Mike Legarth, direktør Classic Race

De nye støjgrænser betyder, at tre bilklasser er blevet tilrettet og justeret, så de overholder de nye støjgrænser. Det drejer sig om Formel 1, Special Saloon og Legend Cars.

- De nye driftsvilkår følger de retningslinjer, vi har fået fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at vilkårene for Classic Race 2019 er skærpet i forhold til tidligere år, sagde afdelingschef i Teknik og Miljø, Anders Maltha Rasmussen, tirsdag i en pressemeddelelse.

'Utilgiveligt at få krav så sent'

Direktøren for Classic Race Aarhus glædede sig i den forbindelse over, at der nu var givet grønt lys til løbet. Selvom der dog også var kritik fra ham.

Læs også Nabo forventer, at Classic Race aflyses: - Det larmer for meget

- Det er ikke noget, man lægger mærke til. Støjniveauet er en anelse lavere i forhold til, hvad vi regnede med, men det almindelige øre vil ikke bemærke det, sagde direktør Mike Legarth tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, det er utilgiveligt, at vi har fået kravene så sent. Vi har måtte arbejde i døgndrift den seneste tid for at få det her til at gå op. Det er ikke i orden, fortsatte Mike Legarth.