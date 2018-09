Motorcyklist og Søren Pind-fan: Josephine Fock forlader Folketinget

Alternativets finansordfører Josephine Fock stopper i Folketinget til fordel for et job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

Hun er en af partiets mest markante profiler, men 1. november siger Fock farvel til Folketinget.

TV2 ØSTJYLLAND har netop færdiggjort et mini-portræt af Josephine Fock i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Det kan du læse herunder. Portrættet er skrevet inden mandagens udmelding.

Intro

Josephine Fock er vokset op i Horsens som den yngste i en søskendeflok på 5. Forældrene var interesserede i politik og samfundet, men de var ikke politisk aktive.

Hun gik først ind i politik i 2013, da hun var med til at stifte Alternativet. Hun siger selv, at hendes opvækst, hvor der var fokus på medmenneskelighed, er en del af grunden til hendes politiske karriere.

Hun stoppede som gruppeforkvinde i partiet i november 2017. Det skete som en konsekvens af en intern sager om seksuelle krænkelser.

53-årige Josephine Fock bor alene på Amager.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- At jeg er aktiv sejler, kører motorcykel og er fugleinteresseret. Jeg har min egen sejlbåd, som jeg er rigtig meget ude i, og så har jeg en Suzuki SV 650 kubik motorcykel. Jeg har kørt motorcykel, siden jeg var 18, og har kørt på ferie på den til Alperne og Pyrenæerne. Det er super fedt at køre på de små veje i bjerge og lægge sig ned på siden med den. Og så har jeg en stor linse til mit kamera, så jeg kan fotografere dyr og særligt fugle.

Hvis dine søskende skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- Jeg tror, de vil sige, at jeg er meget energisk, som udgangspunkt i godt humør og målrettet.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Så kan jeg sove længe. Og udenfor er der solskin og en blæst på 5-6 sekundmeter, for så tager jeg ud og sejler en tur. Når jeg så kommer hjem, så sætter jeg mig lidt ude i haven og læser en god bog.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Søren Pind (tidl. V), selvom han ikke er i politik længere. Han siger altid sin mening, og man ved, hvor man har ham. Og så kan man have en ordentlig og fortrolig samtale med ham, og det sætter jeg stor pris på.

Hvilken film kan få dig til at græde, og hvorfor?

- "Carol". Den er rørende, fordi de to kvinder i filmen får hinanden til sidst på trods af, at det foregår i 50'ernes USA, hvor dét at være lesbisk ikke var velanset.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Nummer to bog i Ritt Bjerregaards serie af bøger. Jeg er rigtig glad for at læse politiske selvbiografier - og særligt om kvinder. Der er alt for få kvinder i politik, og det er interessant at læse om deres kampe og den mandschauvinisme og sexisme, som de er udsat for. Andre eksempler på selvbiografier jeg har læst er af Hillary Clinton og Madeleine Albright, der er tidligere amerikansk udenrigsminister.

Helt generelt vil jeg gerne læse bøger med stærke kvinder. Derfor kunne jeg også rigtig godt lide "Mænd der hader kvinder" og hele den serie - alene fordi hovedpersonen er en stærk kvinde.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- At vi for alvor kunne lave en grøn omstilling - altså at satse på miljø og klima for alvor. At vi blev 100 procent bæredygtige i Danmark og resten af verden. Eksempler kunne være at investere i vindmøller, solenergi, omlægge landbruget til økologisk og have udelukkende el-biler og kollektivtrafik på el.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så håber jeg at kunne arbejde i en stor NGO-organisation og hjælpe mennesker. Det er vigtigt at tage os af hinanden og passe på hinanden. Det synes jeg, at vi kan blive langt bedre til. Det kunne være at tage bedre hånd om hjemløse, flygtninge og social udsatte og inkludere hinanden i fællesskabet. Vi skal skabe medborgere i stedet for modborgere.

Hvordan er det muligt, at politikere har en mening om alting?

- Det er det heller ikke. Jeg holder mig fra dét, jeg ikke ved noget om. For det er vigtigt for mig at have en viden på det pågældende område for at kunne have en holdning til det. Der er nogen, der har en mening om alting, men det har jeg ikke.

Hvad forarger dig mest?

- Hvis folk lyver, taler usandheder og taler dårligt om hinanden. Men det forarger mig også, hvis man ser bort fra fakta, når man laver politik. Det har jeg svært ved, og det undrer mig, at man kan det. Det sker eksempelvis i forhold til hårde straffe af kriminelle. Det er forskningsbaseret, at man ved, at hårde straffe ikke hjælper. Selvfølgelig skal der være en straf, men det hjælper ikke at skrue op og op for straffen.