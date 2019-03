Motorcyklist kommet alvorligt til skade efter politijagt

En politijagt ved fik fredag aften lidt efter 20.00 en ulykkelig udgang ved Erhvervsparken Klank i Galten. Sydøstjyllands Politi ville eftersætte en motorcykel, men den endte med at forulykke. Føreren kom alvorligt til skade.

Sagen ligger hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, da der har været politi involveret i forbindelse med ulykken.

Når personer kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller i politiets varetægt, så iværksætter vi en undersøgelse. Claes Vestergaard, kontorchef, Den Uafhængige Politiklagemyndighed

- Når personer kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller i politiets varetægt, så iværksætter vi en undersøgelse. Det er situationen her, hvor Sydøstjyllands Politi satte efter en motorcyklist, siger kontorchef hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed Claes Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken skete i rundkørslen ved Erhversparken Klank i Galten. Foto: Google Maps

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu i gang med at efterforske sagen. Kontorchefen vil dog ikke fortælle noget om, hvad der udløste ulykken, eller hvordan motorcyklisten har det nu.

- Vi går ind i sagen, hvis folk dør eller kommer alvorligt til skade. Her har vi vurderet, at der er tale om, at han er kommet alvorligt til skade, men jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan status er nu, siger Claes Vestergaard.

Jeg kan ikke sige noget om sagen. Jesper Brian Jensen, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Heller ikke Sydøstjyllands Politi vil sige noget om gårsdagens ulykke eller den forulykkede motorcyklist.

Læs også Fanget på video: Denne mand stjal 21.000 kr. fra pengeautomat

- Jeg kan ikke sige noget om sagen. Den er overgået til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og derfor må vi ikke udtale os om det, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

De kan kontaktes på 41 78 35 00 indenfor normal kontortid eller via e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Læs også Politihunden Bobby har en af landets bedste næser