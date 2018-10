Motionsdag på arbejdspladsen: Vi har også brug for det

- Det er dejligt. Vejret er med os og vi er sammen med en masse gode kollegaer, så det er rigtig, rigtig fedt.

Sådan lyder det fra laboranten Sonia, der er på motionsdag for voksne med sine kollegaer.

Normalt er det ellers børn, der indleder efterårsferien med en god omgang motion, og den idé er nu blevet så god, at flere virksomheder også vil lave det for medarbejderne. En af dem er virksomheden DuPont i Brabrand, og det er medarbejderne glade for.

Jeg tror, at vi har lige så meget brug for det, som børnene har. Måske endda mere end de har, fordi man sidder stille. Pia Pedersen, Laborant hos DuPont

- Jeg synes, at det er super rart at komme ud og få noget frisk luft, når man nu har stået inde på et laboratorium en hel dag, siger Pia Pedersen, der er Laborant på DuPont, til TV2 ØSTJYLLAND

På virksomheden er der planlagt en lang række forskellige aktiviteter, der spænder over alt fra en gå tur til dance fit og folkedans.

- Det er dejligt at have en event her, hvor vi kan have noget sammen på tværs af afdelingerne, og jeg synes, at det er rigtig fint, at vores ledelse bakker op om et event som det her, siger Sonia Dybro, der også er laborant på DuPont.

Større end nogensinde

Det er første år, at DuPont er med til at afholde motionsdag for virksomheder, men faktisk har arrangementet været af holdt i fire år i streg, og dette års arrangement er det største nogensinde med i alt 26155 deltagere over hele landet.

Kollegerne fra DuPont gik tur i en halv time.

Ifølge medarbejderne så giver motionsdagen mulighed for, at de kan møde hinanden på en anden måde end på arbejdet, og det er blandt andet det, som gør det attraktivt.

- Man snakker nok med hinanden på en anden måde og hyggesnakker lidt mere end normalt på arbejde. Her (på laboratoriet red.) kan der godt være lidt travlt, så man får ikke snakket så meget med ens kollegaer som med den her gåtur eller danser folkedans. Det betyder meget, siger Pia Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Får lige så meget ud af det som børnene

Traditionelt har det været børnene, der på skolerne har afholdt skolernes motionsdag, men spørger man dagens deltagere på DuPont, så har det voksne mindst lige stor glæde af og brug for motionsdagen.

- Jeg tror, at vi har lige så meget brug for det, som børnene har. Måske endda mere end de har, fordi man sidder stille, lyder det fra Pia Pedersen, mens Sonia supplerer;

- Og vi bruger ikke vores frikvarter til at komme ud og lege. Men det burde vi måske gøre lidt mere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover motion, så byder dagen også socialt samvær i kantinen på virksomheden.