Motionscyklister ræsede mod professionelle: - Vi er pavestolte

Søndag blev en uforglemmelig dag for en lang række cykelentusiaster, der var samlet i Silkeborg for at ræse mod verdensstjerner som Jakob Fuglsang og Carlos Sastre.

- Mit store idol er her i dag. Dét og hele stemningen her gør, at man præsterer sit ypperste, fortæller en begejstret Christian Justesen, der stillede op mod stjernene med sine holdkammerater fra cykelklubber i Ry og Hammel.

Rytterne kørte i hold en 54,6 kilometer lang rute i det bakkede terræn omkring Silkeborg på tid. Og trods en gennemsnitsalder på 47 år lykkedes det Christian Justesen og hans hold at få en tredjeplads til cykelløbet.

- Vi er pavestolte. Det er gået ud over al forventning, smiler Christian Justesen, der også gav alt, hvad han havde i sig undervejs:

- Set i bakspejlet så var det en rigtig god oplevelse, men det er ikke nogen hemmelighed, at da vi hang derude, så ville jeg gerne have det overstået. Pulsen var helt deroppe, hvor man ikke har lyst til, at den skal være. Men når det så er overstået, så er det en fantastisk oplevelse.

VIDEO: Hør hele interviewet med Jakob Fuglsang, der er glad for at komme hjem til Silkeborgs bakker og cykle.

Gjorde ondt på Bjarne

Bag arrangementet stod blandt andre Bjarne Riis, som også selv måtte op på cyklen under løbet i Silkeborg søndag.

- Når vi får rygnummer på, så kører vi, hvad vi kan. Følelsen var så ikke god, for det gjorde jo ondt, griner den nu 54-årige tidligere cykelrytter, der kørte alt hvad han kunne.

Endnu mere tjept gik det for den 33-årige professionelle cykelrytter Jakob Fuglsang, der senest kørte Tour de France i sommer og som tidligere har opnået flotte placeringer ved et hav af løb.

Han er selv oprindeligt fra Silkeborg og nød at køre i vante omgivelser igen.

- Bakkerne heromkring er blevet lidt mindre, siden jeg kørte rundt her som knægt. Men det er jo de samme veje, som jeg lå og kørte rundt på i sin tid, da jeg drømte om at blive professionel, så det er sjovt at komme og køre løb på de samme veje, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Video: Hør hele interviewet med Bjarne Riis.

Brækket fod

Oprindeligt var det schweizeren Fabian Cancellara, der tidligere har vundet guld ved OL i 2016 og ofte været i den gule trøje til Tour de France, som skulle cykle mod de lokale cykelentusiaster.

Men på grund af en brækket fod måtte han nøjes med tilskuerpladserne.

- Jeg er taknemmeligt over, at Jakob og Carlos kunne komme og cykle, når jeg nu ikke kunne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Cancellara stod dog klar på krykker og udleverede medaljer, efterhånden som de mange motionscyklister kom i mål.

- Jeg tager hjem til Schweiz med et stort smil. Det har gjort mig så glad at se alle de mennesker komme retur fra løbet. Vi har haft en dejlig dag med cykelsport her i Silkeborg - næsten som en slags cykelfestival, lød det fra cykelstjernen.

Humøret var højt hos Fabian Cancellara på trods af, at han var mødt op til arrangementet på krykker og med foden i gibs.