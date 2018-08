Mostock festival nummer 48 er i fuld gang: - Det er blevet mit livsværk

Verden var noget anderledes i 1971. Der var krig i Vietnam, Danmark havde en konge og film var noget, man primært så i biografen.

I Aarhus havde en af biograferne i foråret filmen ”Woodstock” på plakaten. Her sad en 21-årig Niels Godrum tryllebundet og så langskægget Joe Cocker skrige sin rustne stemme ud til 500.000 unge, der var mødt op til Woodstock Festivalen i 1969.

- Jeg så filmen fra Woodstock tre gange i løbet af 14 dage, husker Niels Godrum.

Niels Godrum var kun 21 år, da han arrangerede den første Mosstock Festival på sine forældres mark. I år holder han festival nummer 48. Foto: TV2 Østjylland

-Jeg syntes, at det der med at have musik ude i naturen kunne være sjovt at prøve. Så havde mine forældre nogle marker, vi kunne låne, så der skulle det lige prøves, fortæller Niels Godrum om den spæde start på festivalen, der kom til at bære navnet Mosstock, fordi den er placeret tæt på Mossø og skabt med Woodstock som forbillede.

- Så kom der nogle folk året efter og spurgte, om jeg ikke kunne gøre det igen og så har det kørt lige siden.

Woodstock i 1969 tiltrak i omegnen af 500.000 unge og inspirerede til festivalen ved Mossø. Arkivfoto

Danmarks ældste festival

Festivalen deler dermed pladsen som Danmarks ældste festival med Roskilde Festival, der blev startet samme år. Men hvor Roskilde finder sted i begyndelsen af sommeren, ligger Mosstock fast den første weekend i august hvert år.

Festivalen har fokus på upcoming bands og både Saybia, Marie Frank og Emmelie de Forest har spillet der, før de slog igennem. Mange af gæsterne er gengangere og for arrangør Niels Godrum betyder den alt.

- Festivalen har betydet rigtig meget for mig. Det har været en hobby, som jeg har brugt al min fritid på. Man kan godt sige, at det har været et livsværk. Jeg synes, det er et sjovt arbejde både at planlægge og afholde festivalen, siger han.

Verden var noget anderledes i 1971, hvor den første Mosstock Festival blev afholdt: Vietnam-krigen raserede og Danmark havde en konge. Foto: Arkivfotos

Utroligt jubilæum

Om to år rammer Mosstock Festivalen deres 50 års jubilæum. Noget Niels Godrum aldrig havde forestillet sig, da han arrangerede den første festival som 21-årig.

- Jeg ville ikke havde troet på det, hvis nogen dengang for 48 år siden havde sagt til mig, at festivalen ville køre i så mange år, for det var jo bare noget, der lige skulle prøves af, klukker han.

- Jeg er stolt over det her og over, at det har kørt så mange år og der er så mange som kender det. Nogle gamle musikere, som har spillet her for måske 20 år siden, støder jeg på. De husker det endnu og kender festivalen. Det er rart, synes jeg, siger han.

- Jeg går stærkt ud fra at jeg også er formand ved 50 års jubilæet. Jeg vil gerne fortsætte med at lave festival, så længe jeg stadig synes, det er sjovt, siger Niels der for tiden bruger al sin fritid på at lave festival.

Mosstock Festivalen har ca. 2000 deltagere.

Festivalgæsterne var allerede i gang med festen, da TV2 ØSTJYLLAND lagde vejen forbi. Foto: TV2 Østjylland