Morten skal inspirere kollegaerne til at droppe bilen

Det kan være så bekvemt at tage bilen på arbejde, men det er næppe den sundeste vej. I Randers skal offentligt ansatte til at ændre transportvanerne ved at lægge bilnøglen væk og i stedet cykle på arbejde.

Randers Cykelby har nemlig igangsat et projekt, hvor offentligt ansatte fra Regionshospitalet og Randers Kommune skal dyste mod hinanden på cykel i otte måneder.

En af dem er 38-årige Morten Hagbard Madsen fra Ugelbølle. Han arbejder som økonomisk konsulent på Rådhuset i Randers.

- Det handler om at ændre nogle vaner til det bedre. Og det skal man nogle gange have lidt hjælp til, fortæller han.

Når benene bliver bedre, og vejret bliver endnu bedre, så kan jeg parkere længere væk og cykle mere. Morten Hagbard Madsen, økonomisk konsulent, Randers

Mandag er første dag, 20 cykelambassadører skal op på cykelsadlen på vej til arbejde. De skal køre forrest og inspirere kollegaerne til at vælge cyklen.

Projektet kører de næste otte måneder, hvor Morten får flere kilometer i benene på sin el-cykel.

- På de her otte måneder regner jeg med at cykle i hvert fald 2000 km.

De 20 cykelambassadører skal cykle til arbejde mindst tre dage om ugen.

Få kilometer gør en stor forskel

De 32 kilometer fra bopælen i Ugelbølle til Randers Rådhus bliver dog ikke udelukkende tilbagelagt på cykel. Som en start på projektet begynder Morten Hagbard Madsen turen i bilen, som han parkerer seks kilometer fra arbejdspladsen.

- Nogle vil nok grine af, at jeg kun cykler seks kilometer hver vej. Når benene bliver bedre, og vejret bliver endnu bedre, så kan jeg parkere længere væk og cykle mere, fortæller han.

Det går den gale vej. Det er den lette løsning at hoppe ind i bilerne, og den udvikling vil vi rigtig gerne påvirke. Birgit Berggrein, projektleder, Randers Cykelby

Men selv den korte distance på cykel påvirker, ifølge Morten, både sundheden, klimaet og særligt humøret.

- Man bliver i bedre humør, og det er nok derfor, jeg gør det. Det tager kun et kvarter, men det gør så stor en forskel.

Morten bor 32 kilometer fra sin arbejdsplads, hvor han tidligere har kørt hen med bilen.

Et skub i en sundere retning

Som de største offentlige arbejdspladser i Randers, går kommunen og Regionshospitalet forrest mod en sundere hverdag for de ansatte.

- Det går den gale vej. Det er den lette løsning at hoppe ind i bilerne, og den udvikling vil vi rigtig gerne påvirke, fortæller projektleder i Randers Cykelby, Birgit Berggrein.

Jeg er allerede glad for det. Den der morgentur med motion gør en i bedre humør. Morten Hagbard Madsen, økonomisk konsulent, Randers

Hun håber, at det vil få flere til at ændre deres transportvaner ved at vælge den tohjulede frem for den firehjulede.

- Det her er et skub, hvor vi tænker mere motion ind i hverdagen. Målet er at få flere ud af bilerne og op på cyklerne, fortæller hun.

Vellykket første dag

Selvom det er første dag med el-cyklen på arbejdet, er Morten Hagbard Madsen positiv over for projektet.

- Jeg er allerede glad for det. Den der morgentur med motion gør en i bedre humør, fortæller han.

Kravet for de 20 cykelambassadørere er, at de skal cykle til arbejde mindst tre dage om ugen. Samtidig skal de deltage i sundhedstjek og tracke deres cykelture.