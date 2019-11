Morten producerer og designer cykler: - Det er fedt at arbejde med farver

Mange af os ejer sandsynligvis en cykel - og måske også en, der er produceret her i det østjyske.

I Randers ligger nemlig Danmarks største producent af cykler, HF Christiansen. Det er mere end 100 år siden, at virksomheden blev grundlagt, og i dag sælger de mere end 50.000 cykler om året.

- Jeg har altid selv cyklet på både landevejscykel og mountainbike. Men det tekniske omkring det, har jeg altid været glad for - og dét med at stå med tingene i hænderne, lyder det fra værkfører, Jan Quist, der blev uddannet cykelmekaniker som 19-årig.

Virksomheden leverer cykler til mere end 500 cykelforhandlere i Danmark.

Morten designer cykler - og elsker det

I produktionen i Randers laver de omkring 16 cykler om dagen, og ifølge værkføreren tager det altid lidt længere tid, når der er tale om en håndbygget cykel.

Det er kun en lille del af produktionen, der foregår i huset. Resten foregår i udlandet. Men selve designprocessen foregår i Randers.

At man kan få en idé og så se den et år efter ude på gaden, det er simpelthen fantastisk. Morten Christensen, salgs- og produktchef, HF Christiansen

Her er salgs- og produktchef, Morten Christensen, med til at bestemme farver og stel.

- Det er vildt fedt at arbejde med farver. Men alsidigheden i jobbet er også utrolig spændende. At man kan få en idé og så se den et år efter ude på gaden, det er simpelthen fantastisk, siger han.

Morten Christensen er ved at kigge på farver og stel til en kommende cykel-serie.

- Man skal være opmærksom på, hvor trenden er, eller hvor vi tror, den kommer hen, forklarer Morten Christensen om, hvad man skal være opmærksom på, når man udvælger farver til en cykel.

Han erkender dog også, at den gode idé ikke altid lige viser sig at virke i den virkelige verden.

- Det sker jo. Men vi ser også sådan på det her i huset, at hvis vi ikke prøver nogle skøre idéer en gang imellem, så rammer vi heller aldrig rigtigt, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND sender hver fredag programmet, 'Mig og Mit Arbejde', som besøger østjyske arbejdspladser. Har du en idé til, hvor vi kan tage hen, så skriv på mitarbejde@tv2oj.dk.