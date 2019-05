Morten Østergaard: - Jeg kan ikke sige: 'Det ved jeg ikke'

Introduktion

Det er sjældent, at en 38-årig udnævnes til politisk leder for et parti. Morten Østergaard var dog allerede en garvet politiker, da han i 2014 overtog dirrigentstokken i Radikale Venstre.

Han er kendt som en mand, der har styr på sin politiske substans. Peter Skaarup (DF) har beskrevet den inkarnerede aarhusianer som en mand, der 'vader ind i folk med træsko på'.

I gymnasiet var Østergaards plan at læse statskundskab på universitetet og blive diplomat. Han nåede at indtage tre ministerstillinger i Helle Thornings regering: Uddannelses-, økonomi-, og skatteminister.

Morten Østergaard er far til to børn og bor på Amager på sin kone.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- At jeg i fire i år var bartender på det nu hedengangne Café Kindrødt i Studsgade i latinerkvarteret i Aarhus. Jeg føler selv, at jeg har lært utrolig meget af det job. I dag er det næsten umuligt at stresse mig, for når man har holdt hovedet koldt bag baren i festugen, så bliver man ikke slået ud, uanset hvor mange der står udenfor døren, eller hvor mange mails der tikker ind.

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De ville sige, at jeg var fjollet, travl og let at lokke.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Så har børnene lokket mig til at lave pandekager til morgenmad. Det er ligesom der, familiehyggen 'peaker' hjemme hos os. Jeg håber, at der kommer nogle gode venner eller familie på besøg til frokost, og senere vil jeg gerne løbe en tur i skoven. Til aften vil jeg se en kamp med AGF. Jeg er die hard-fan. Med i tykt og tyndt. Jeg er sågar ambassadør for AGF.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Claus Hjort Frederiksen, som jeg gennem tiderne har lavet utroligt mange, også store aftaler med. Han er utrolig ligefrem og nem at afkode. 'What you see is what you get'. Man kan springe alle de indledende øvelser over. Det er lettere at få ting til at lykkes, hvis man kan regne med, at det er den skinbarlige ærlighed, der kommer fra den side.

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Jeg har grædt til Legenders Tid med Brad Pit. Den så jeg i flyet på vej til USA, hvor jeg skulle være udvekslingsstudent i et år. Jeg havde lige sagt farvel til min familie i lufthavnen, og det er en trist film, hvor en hel familie dør. Jeg kan også blive meget rørt af Løvernes Konge, den scene hvor Zimba tror, at han er årsag til farens død.

Hvor tit henter du selv dine børn i vuggestue eller børnehave?

Min yngste går i børnehave, og den ældste går i SFO, og som udgangspunkt henter og bringer jeg flere gange om ugen. Vi har som familie besluttet at bo på Amager for at være tæt på Christiansborg. Det betyder både, at jeg kan tage del i familielivet, og at de omkostninger, det tydeligvis har at være politiker, er ret relativt små. Jeg ville ikke undvære at have min familie tæt på.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- At man har lige vilkår i Danmark uanset om man har haft en tryg opvækst, som jeg har, eller er født under sværere vilkår. Sådan er det desværre ikke i dag.

Morten Østergaard tilbragte i februar 2018 to dage i Gellerup - og skiftede herefter mening om den såkaldte bandepakke.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Det fascinerer mig at være iværksætter og sætte noget i gang. Det kunne jeg godt forestille mig. Eller også ville jeg være gymnasielærer og arbejde med unge mennesker.

Hvordan er det muligt, at politikere har mening om alting?

- Det tror jeg måske også er den største misforståelse hos politikere. Jeg er engang blevet lovet en stemme, hvis jeg stillede mig op i en direkte debat i fjernsynet sagde: ’Det ved jeg ikke’. Jeg fik ikke stemmen. Jeg tror, det er en fornemmelse af, at når man sidder i en tv-debat, så er det ligesom at sidde til en eksamen uden at kunne svare på spørgsmålet. Men vi er også i berøring med mange emner, og det betyder, at vi ofte har en mening om mange ting.

Hvad forarger dig mest?

- Det er smålighed. Når man ikke er i stand til at række ud efter dem, som har det værre end en selv. Når man ikke har overskud til at kigge ud over Danmarks grænser og se, at der nogle der har det meget værre end os selv.

Denne artikel er skrevet i september 2018.