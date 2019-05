Morten fik hugget hoften over - nu vil han gennemføre Ironman

'Ingen kommer til at slå dig så hårdt som livet'

Omtrent sådan lyder et citat fra filmen 'Rocky Balboa', og det kan 24-årige Morten Sejer Thomsen fra Horsens skrive under på.

Han kan også skrive under på, at det handler om at rejse sig op, når man bliver slået ned.

Født med hoftefejl

Morten Sejer Thomsen vil således gennemføre en Ironman blot fire efter, han fik hugget hoften over i to dele og samlet den igen med tre skruer.

Det lyder makabert, men der er tale om operation for hoftedysplasi - en medført hoftefejl, der belaster hofteleddet.

Disse tre skruer har betydet meget for Morten Sejer Thomsens liv.

Morten Sejer Thomsen har elsket at bevæge sig og dyrke sport sig siden barndommen.

- Nogle vil måske sige, jeg har haft et overdrevet forhold til motion, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2014 sagde kroppen fra - han begyndte at få store smerter i hoften.

- Det gjorde ulideligt ondt, og jeg blev klart anbefalet at få en operation, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Morten Sejer Thomsen umiddelbart efter operationen for hoftedysplasi.

Ét mål

Den anbefaling tog Morten Sejer Thomsen til sig, og efter en operation i 2015 fulgte en lang og smertefuld periode med genoptræning.

- Det gjorde pisseondt, men på det tidspunkt havde jeg kun ét mål, og det var komme tilbage på badmintonbanen så hurtigt som muligt, lyder det fra Morten Sejer Thomsen.

Hvis man befinder sig i en slem krise, skal man tage favntag med nogle eksistentielle spørgsmål, lyder det fra sportspsykolog Nikolaj Bonde Korsgaard.

Han kom tilbage på badmintonbanen, og sidste år løb han også et halvmaraton. Nu har han sat sig et nyt mål - at gennemføre en Ironman.

Det værste er at give op

En Ironman er den hårdeste disciplin inden for triatlon. Deltagerne skal i runde tal svømme 3.900 meter, cykle 180 kilometer og til sidste løbe et maratonløb.

Morten Sejer Thomsen vil ikke kun gennemføre et Ironman for sig egen skyld - han vil også gerne inspirere andre, der har haft modgang i livet.

Det gælder om at rejse sig op, når man er blevet slået ned af livet.

- Der er ingen grund til at give op. Det er det værste, man kan gøre. Man er nødt til at gøre en indsats, siger den seje horsensianer.

Morten Sejer Thomsen træner atter på livet løs.