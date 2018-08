Morgenkaffe i letbanen: Borgmester var med på første tur

De har ventet tålmodigt i Odder, men også Lisbjerg. Men lørdag er dagen, hvor Letbanen åbner dørene op og tager passagerer med til Aarhus.

Det første tog fra Odder var for de morgenfriske. Omkring 50 personer var taget med for at nyde den første afgang fra Odder. Én af dem var Odders borgmester Uffe Jensen (V).

Nu bliver vi bundet meget tættere sammen med i Aarhus. Uffe Jensen (V), borgmester

- Jeg var med 5:37. Det var en fantastisk tur, der var en rigtig god stemning. Folk havde kaffe med og Underbergere, fortæller Uffe Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forbindelsen til Aarhus er meget central for Odder Kommune. Mange af kommunens borgerne arbejder nemlig i Aarhus.

Fakta om banen mellem Odder og Aarhus Banen blev anlagt i 1884.

Frem til 1977 omfattede banen også oprindeligt også strækningen Odder-Hou.

Officielt hed banen Hads-Ning Herredes Jernbaner.

I 2008 fusionerede HHJ med VLTJ i Vestjylland og blev til Midtjyske Jernbaner

2012 indgik Odderbanen sammen med Grenaabanen i Aarhus Nærbane.

I 2016 lukkede hele banen, da der skulle gøres klar til den eldrevne Aarhus Letbane.

- Nu bliver vi bundet meget tættere sammen med i Aarhus. Nærheden til Aarhus er en af de ting, vi i kommunen markedsfører os på i vores bosætningsstrategier, siger Uffe Jensen.

Igennem 130 år har der været tog fra Aarhus til Odder. Den såkaldte Odderbane blev grundlagt tilbage i 1884.

Men da banen skulle klargøres til den eldrevne letbane, har man været uden tog i Odder i to år.

Det har fået nogle borgere til at droppe den kollektive trafik. Men borgmesteren tror på, at de vil vende tilbage.

- Jeg ved helt konkret, der er nogle, har købt bil nummer to på grund af frustrationerne over erstatningsbusser og som siger, de aldrig vender tilbage. Men når de finder ud af, at de kan stole på Letbanen, så tror jeg på, at nogle vender tilbage, siger Uffe Jensen.