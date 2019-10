Mor til tidligere misbruger: - Jeg er ked af, at vi skulle alt det her igennem

16-årige Oliver Hougaard Rasmussen fra Grenaa har trods sin unge alder røget hash, prøvet coke, LSD, piller og meget andet.

I foråret gik det dog galt.

Oliver Hougaard Rasmussen. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Jeg havde taget 45 krydser (piller, red.) og noget amfetamin.

- Jeg var ved at smadre hele huset derhjemme i en af de der kaotiske tilstand, jeg var i. Jeg tror, mine forældre var bange for, at jeg var ved at tage mit eget liv med de der piller, sagde han dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden da har han været på en sikret døgninstitution ved Sdr. Omme, hvor han er blevet afruset og udredt. Og stod det til Norddjurs Kommune skulle han nu på en ny institution i Grenaa, hvor flere af hans gamle venner er – venner, som han tog stoffer med.

Det klagede hans forældre over til Ankestyrelsen, og de har fået medhold.

Skulle kæmpe for det

- Det var dejligt. For mig handler det bare om, at det var rigtigt, alt det jeg har sagt igennem det her forløb. For mig gav det rigtig meget mening, siger hans mor, Lona Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen har betydet, at Norddjurs Kommune nu har tilbudt Oliver Hougaard Rasmussen at flytte ind på den institution, som han selv ønskede at komme på. Langt fra hans gamle venner.

Den hedder Multifunc og ligger i Viby J ved Aarhus og er en delvis lukket institution, hvor de skal hjælpe ham med at få en normal hverdag igen uden stoffer og med andre venner.

Og det nye tilbud betyder meget for hans mor.

- Jeg havde en fornemmelse, af at der ikke var i orden, og det kunne jeg ikke leve med som forælder. Jeg vidste, at jeg skulle kæmpe for det, siger Lona Rasmussen.

Olivers egen læge skrev et bekymringsbrev om kommunens valg af opholdssted. Foto: Grafik: Oliver Høeg Nygaard

Hun er dog ked af det forløb, de har været igennem med kommunen.

- Jeg er rigtig ked af, at vi skulle alt det her igennem. Vi har det hårdt nok i forvejen. Jeg er ked af, at de (Norddjurs Kommune red.) ikke ville lytte, for så ville de se, at det var forkert. Det har taget meget tid, siger Lona Rasmussen.

Oliver Hougaard Rasmussen kan bo på Multifunc imellem et halvt til et helt år. Han vil gerne tilbage til Grenaa på et tidspunkt.

