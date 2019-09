Mor snappede sit barn under kørsel - kostede et klip

Østjyllands Politi sigtede fredag 22 bilister under en færdselsindsats i Aarhus Vest.

Blandt andet en mor, der mente hun havde overskud til både at køre bil og sende videoer af sit barn samtidig.

En patrulje fik øje på en kvinde, der havde sin telefon i hånden, mens hun kørte. Ved nærmere eftersyn kunne de se, at hun var i gang med at optage sit barn på Snapchat. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Om kvinden nåede at få valgt det rigtige filter og sendt sin 'snap' til vennerne, melder historien ikke noget om.

Men et klip i kørekortet blev det i hvert fald til.

Læs også Mobiltelefonen er en dræber på vejene

- Vi ser ofte, at folk bruger mobilen under kørsel, og vi er meget opmærksomme på det. Jeg ved ikke, om hun ikke har hørt om de nye regler, men det kan jo hurtigt blive en dyr fornøjelse, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nye mobilregler

Den 10. september 2019 trådte nye regler om håndholdt mobiltelefon under kørsel i kraft.

Før i tiden kunne man slippe afsted med en bøde på 1.500 kroner, hvis man bruger sin telefon bag rattet.

Læs også Frontalt sammenstød på motortrafikvej - mand hastet til Skejby

Men nu smider politiet et klip i kørekortet oveni.

Sigtelser under færdselsindsats I alt blev det til 22 sigtelser fredag aften. De fordelte sig på følgende vis:



• 1 x narkokørsel

• 1 x kørsel uden førerret

• 1 x hastighed i 50 km/t-zone til ubetinget frakendelse

• 5 x hastighed klip

• 1 x hastighed

• 1 x hastighed til betinget frakendelse

• 5 x rødt lys (klip)

• 4 x gult lys

• 2 x ulovlig overhaling klip

• 3 x mobiltelefon klip

• 1 x manglende brug af sele

• 1 x kørsel i uindregistreret personbil

• 1 x kørsel i personbil uden forsikring

• 1 x tyveri af nummerplade

• 1 x lov om euforiserende stoffer

• 1 x fuld cyklist uden lys Kilde: Østjyllands Politi

Politiet uddelte 15 kørekortklip, én betinget frakendelse af kørekortet og én ubetinget under indsatsen i Aarhus Vest.

Bilisten, der nu må vinke helt farvel til sit kørekort, er en mand, der blev målt til at køre 109 km/t i en byzone.

Læs også Bevidstløs ældre bilist kørte galt i have

Ud over en frakendelse af kørekortet i seks måneder, kan han også se frem til en bøde på 6.500 kroner.

Det var i industriområdet ved Sintrupvej i Brabrand, at en mand kørte alt for stærkt. Foto: Google Maps

Derudover havde flere bilister åbenbart ikke set politiets og Aarhus Kommunes kampagne ”Brems for gult”.

Fire kørte over for gult, mens fem tog den over for rødt.