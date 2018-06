Mor og baby mellem tunge vægte: - Det genoplader mig helt vildt

Blandt vægtskiver, stænger og romaskiner ormer 10 små babyer sig rundt. Deres mødre har sved på panden og arbejder benhårdt for at komme igennem dagens træning.

En af dem er Sara Basse Hansen. Hun er mor til Mira på syv måneder og fast deltager på CrossFit MOM holdet i crossfit-centeret, Snedkeriet i Aarhus.

Et hold, der i en travl hverdag som nybagt mor, er blevet en vigtig prioritet for Sara. Både fordi det styrker kroppen ovenpå på graviditet og fødsel – men også fordi det giver energi til at være Miras mor.

Crossfit-mødrenes børn har deres egen fest sammen på måtter ved siden af træningsarealet, hvor mor giver den gas.

- Som mor så genoplader det mig helt vildt. Jeg kan virkelig mærke, hvordan jeg får fornyet energi, selvom man har haft en hård nat, så rykker det altså lige at få dyrket noget motion og få tænkt på sig selv, når man går og tænker på sit barn hele dagen – og natten, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Er du mor, og vil du gerne dele erfaringer om alt fra træning og eksem til amning med andre mødre? Så bliv en del af TV2 ØSTJYLLANDs morklub på Facebook lige her.

Mira er en crossfit-baby

Før Sara Basse Hansen fødte Mira, dyrkede hun også crossfit. Faktisk mødte Sara og hendes mand hinanden i et crossfit-center.

- Jeg trænede tidligt på dagen, og han trænede senere på dagen, så det passede med, at når jeg var færdig med at træne, så kom han. Så vi mødte hinanden i døren hver gang og endte så med at komme på en date. Og sidste år blev vi så gift, og nu har vi Mira, der jo faktisk er en lille crossfitbaby, siger Sara Basse Hansen.

Det hele skal heller ikke handle om hende, selvom man selvfølgelig skal give alt det omsorg, man overhovedet kan, så tror jeg også, at det handler om, at hun skal indgå i vores familie og de ting, der betyder noget for os. Sara Basse Hansen

I og med at crossfit var en stor del af Sara og hendes mands liv før, har det været vigtigt for dem at holde fast i træningen. Selv med en lille ny, der tager en stor del af tiden og opmærksomheden i hverdagen.

- Det er et spørgsmål om prioritering, og det betyder helt vildt meget for mig. Jeg vil gerne afsted i hvert fald en gang om ugen. Det hele skal heller ikke handle om hende, selvom man selvfølgelig skal give alt det omsorg, man overhovedet kan, så tror jeg også, at det handler om, at hun skal indgå i vores familie og de ting, der betyder noget for os, siger hun.

Læs også Kettlebells til underlivet: - Knib og nyd træningen af morkroppen

Stærke mødre og utålmodige babyer

Holdet er på holdplanen i det aarhusianske crossfit-center to gange om ugen, og er populært blandt både nybagte mødre og mødre med lidt ældre babyer.

- Man kan være sammen med andre, som også kommer med deres børn, samtidig med at man kan få trænet hele kroppen, og det er på en sjov måde, fremfor at man bare står i et center, hvor baby bliver utålmodig, så har vores børn også hinanden at lege med, siger Sara Basse Hansen.

Crossfitholdet for mødre er velbesøgt. Holdet bliver afholdt to gange om ugen i crossfit-centeret, Snedkeriet i Aarhus.

Mira bruger tiden, mens mor træner, sammen med de andre børn på måtter i hjørnet af træningsområdet. Her bliver der møvet og klukket og leget – og engang imellem skreget. Heldigvis er mor ikke langt væk og kan hurtigt trække en sut frem eller holde pause fra træningen og amme eller skifte ble.

Crossfit er også for nybagte mødre

I den anden ende af crossfit-centeret træner de garvede crossfittere. Her bliver der løftet – og kastet, endnu tungere vægte, end tilfældet er i mødrenes hjørne. Og det er nok også de rigtig tunge vægte og de meget hårde øvelser, der oftest forbindes med crossfit.

Men det skal ikke afholde gravide og nybagte mødre fra, at dyrke sportsgrenen, mener instruktør og manager i Snedkeriet, Magnus Larsen.

00:57 VIDEO: Instruktør og manager i Snedkeriet i Aarhus fortæller her, hvad du skal være opmærksom på som mor, hvis du har lyst til at dyrke crossfit. Luk video

- Crossfit kan være rigtig intenst og også se voldsomt ud. Men hvis man har en god træner, der ved, at man skal ramme alle på det udgangspunkt, de nu er, så kan crossfit også samtidig favne utroligt bredt. Faktisk bredere end de fleste andre sportsgrene. Vi kan altid justere øvelsen og intensiteten, så alle kan være med, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Dog understreger han, at det er vigtigt ikke at starte for tidligt efter fødslen.

Det er meget individuelt, hvornår kroppen er klar til træning – men vi anbefaler, at man venter til to måneder efter fødslen. Magnus Larsen, instruktør og manager, Snedkeriet Aarhus

- Fødsel er en stor ting for kroppen, så man skal vente, til kroppen er klar. Det er meget individuelt, hvornår kroppen er det – men vi anbefaler, at man venter til to måneder efter fødslen. Tag den tid, det tager, og når bækkenet og maven er klar, kan man begynde at bygge på, siger Magnus Larsen.

00:22 VIDEO: Instruktør og manager i Snedkeriet i Aarhus giver dig her de bedste tips til, hvordan du passer på din morkrop i hverdagen. Luk video

Dagens træning er ved at være til vejs ende og der er ved at være opbrud blandt babyerne på måtterne i hjørnet. Tålmodigheden er ved at være brugt op, og for nogle er det også ved at være tid til en lur. Mødrene giver den det sidste de har, inden barnevognene skal trilles hjem igen.