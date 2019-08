Mor frygter pædofil slår til igen: - Pludselig gør han noget meget værre

I Horsens sidder Pernille Ottesen og er frustreret over politiets håndtering af en sag, hvor hendes søn blev krænket af en pædofil. Selvsamme pædofil har flere ofre på samvittigheden, og på Djursland forstår en anden mor ikke, at manden ikke straffes hårdere.

Året før Pernilles søn mødte den pædofile på en crosslejr, befølte manden en dengang 12-årig dreng i en traktor på et landbrug på Djursland.

Moren til drengen kunne sidenhen se manden blive tildelt en behandlingsdom.

Han skal undergive sig tilsyn af kommunen og efterkomme bestemmelser om ophold og arbejde samt seksualvejledning. Dommen er givet, fordi retten ikke frygter yderligere kriminalitet, og den dømte har mentale udfordringer.

Har brug for hjælp

Det er dog ikke godt nok for moren på Djursland.

Han har et handicap, og mange er nok overbærende med ham. Men han har brug for hjælp. Han holder jo ikke op med at kunne lide små drenge. Mor til offer for pædofili

- Det er jo ikke kun én gang, at manden forulemper børn. Han kan gøre det igen, og jeg frygter da, at han pludselig gør noget meget værre, siger moren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Han har et handicap, og mange er nok overbærende med ham. Men han har brug for hjælp. Han holder jo ikke op med at kunne lide små drenge, fortsætter hun.

Af hensyn til sin søn ønsker moren at være anonym, men TV2 ØSTJYLLAND kendes hendes identitet.

Kontakten mellem morens søn og den dømte mand fandt sted på førstnævnte families gård, hvor den dømte unge mand var i praktik. Ligesom han siden har været ved flere virksomheder i nærområdet.

Drengen blev forulempet under en traktortur på Djursland.

Ser den dømte hele tiden

Noget der krænker morens retfærdighedssans.

- Min søn ser ham hele tiden til traktortræk og i lokalområdet. Han er heldigvis så gammel nu, at han udmærket ved, hvad han skal gøre. Men man frygter da for, at manden får fat i et svagt barn, siger hun.

Han får nogle støtteforanstaltninger og retningslinjer, men vi overvåger ikke konstant, om han overholder dem. Man kan sammenligne det lidt med en prøveløsladelse. Anders Jørgensen, Norddjurs Kommune

Behandlingsdommen er langt fra unormal, når der er tale om mennesker med mentale udfordringer. Her er der i praksis to muligheder. Enten behandling eller den strenge straf forvaring.

Inden for behandlingsdomme er der så forskellige grader af niveau, hvor der er i dette tilfælde er taget den milde form i brug. Ofte tvinges dømte også til at bo på et opholdssted med mere overvågning, end kommunen kan klare.

Kan ikke overvåge

- Der er ingen sanktioner i serviceloven, og vi kan ikke overvåge den dømte. Han får nogle støtteforanstaltninger og retningslinjer, men vi overvåger ikke konstant, om han overholder dem. Man kan sammenligne det lidt med en prøveløsladelse, forklarer afdelingsleder i Norddjurs Kommune, Anders Jørgensen, uden at gå ind i den konkrete sag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er i netop Norddjurs, at manden bor, og kommunen her skal følge manden – uden dog at have de store beføjelser.

- Hvis han overtræder de aftaler og retningslinjer, der er lavet med ham, kan vi dog melde det videre, siger Anders Jørgensen.

Politiker vil kigge på dommene

Det er ikke altid godt nok, mener medlem af retsudvalget i Folketinget, Michael Aastrup Jensen (V).

Jeg forstår godt, at morens retfærdighedssans bliver krænket, når manden går frit rundt i lokalområdet. Michael Aastrup Jensen (V), medlem af retsudvalget

Han ønsker at kigge på, hvordan vi dømmer mentalt udfordrede borgere.

- Der skal selvfølgelig stadig være mulighed for at give behandlingsdomme, men det vigtigste må være, at børn ikke lider overlast. Jeg forstår godt, at morens retfærdighedssans bliver krænket, når manden går frit rundt i lokalområdet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor synes han, at der bør kigges på, om der er tilstrækkeligt med opsyn med denne type kriminelle, om sikkerheden omkring dem er god nok, og om det kan være rigtigt, at de kan gå frit rundt efter at have begået krænkelser mod børn.

Michael Aastrup Jensen vil have emnet sat på dagsordenen på Christiansborg. Foto: Bjarke Bo Olsen - Ritzau Scanpix

Vi har været i kontakt med den dømtes familie. Hverken den dømte eller familien ønsker at medvirke i historien.